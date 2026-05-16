Обломки российской космической ракеты могут упасть на Польшу

Обломки российской космической ракеты могут упасть на Польшу1
- 16.05.2026, 8:59
С 16 по 17 мая.
Польское космическое агентство POLSA предупредило, что часть российской ракеты - модуль «Фрегат» весом около 1 тонны - может войти в атмосферу над территорией Польши с 16 по 17 мая. Не исключено, что отдельные фрагменты не сгорят и упадут на землю.
Об этом сообщает POLSA.
Что известно об объекте
«Фрегат» - верхняя ступень ракеты-носителя «Союз-2.1б», запущенной в марте с космодрома Плесецк. Модуль оснащен топливными баками и системами управления. Сейчас он находится на орбите и вскоре должен войти в атмосферу.
По расчетам POLSA, это может произойти между 8:43 утра 16 мая и 13:49 17 мая по польскому времени. Прогнозируемая траектория охватывает значительную часть Европы.
Есть ли угроза
Специалисты не могут точно определить, полностью ли сгорит объект при входе в атмосферу - из-за отсутствия полных данных о конструкции и материалах модуля. Такие ситуации случаются крайне редко, но для больших конструкций сценарий падения фрагментов не исключается.
POLSA призывает избегать дезинформации и полагаться только на подтвержденные данные - расчеты могут меняться даже за несколько часов до входа объекта в атмосферу.