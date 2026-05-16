Обломки российской космической ракеты могут упасть на Польшу

С 16 по 17 мая.

Польское космическое агентство POLSA предупредило, что часть российской ракеты - модуль «Фрегат» весом около 1 тонны - может войти в атмосферу над территорией Польши с 16 по 17 мая. Не исключено, что отдельные фрагменты не сгорят и упадут на землю.

Об этом сообщает POLSA.

Что известно об объекте

«Фрегат» - верхняя ступень ракеты-носителя «Союз-2.1б», запущенной в марте с космодрома Плесецк. Модуль оснащен топливными баками и системами управления. Сейчас он находится на орбите и вскоре должен войти в атмосферу.

По расчетам POLSA, это может произойти между 8:43 утра 16 мая и 13:49 17 мая по польскому времени. Прогнозируемая траектория охватывает значительную часть Европы.

Есть ли угроза

Специалисты не могут точно определить, полностью ли сгорит объект при входе в атмосферу - из-за отсутствия полных данных о конструкции и материалах модуля. Такие ситуации случаются крайне редко, но для больших конструкций сценарий падения фрагментов не исключается.

POLSA призывает избегать дезинформации и полагаться только на подтвержденные данные - расчеты могут меняться даже за несколько часов до входа объекта в атмосферу.

