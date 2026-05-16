Министр здравоохранения Британии ушел в отставку

Министр здравоохранения Британии ушел в отставку1
- 16.05.2026, 9:09
И заявил о недоверии к Стармеру.
Министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг подал в отставку, заявив что «потерял доверие» к премьеру Киру Стармеру. Он стал первым членом кабинета, который ушел из правительства с начала партийного бунта после разгромного поражения лейбористов на местных выборах.
Об этом сообщает CNN.
Почему ушел
В письме к Стармеру Стритинг написал, что оставаться в правительстве было бы «бесчестно и беспринципно». По его словам, прошедшие на прошлой неделе выборы поставили «националистов у власти в каждом уголке» страны, а прогрессивные избиратели «теряют веру» в лейбористов.
«Где нужно видение - вакуум. Где нужно направление - дрейф», - написал он.
Стритинг также заявил, что Стармер очевидно не поведет лейбористов на следующие выборы 2029 года, и призвал к широкой дискуссии о будущем партии.
Гонка за лидерство начинается
Отставка Стритинга может дать старт борьбе за лидерство в партии. Бывшая вице-премьер Анджела Рейнер в тот же день объявила об урегулировании скандала с неуплатой налогов - что открывает ей путь к участию в гонке.
Мэр Манчестера Энди Бернем объявил, что будет искать место в парламенте - необходимое условие для участия в борьбе за лидерство.
Формально Стритинг не объявил об участии в гонке - для этого ему нужна поддержка не менее 81 лейбористского депутата.
Стармер остается
Премьер принял отставку и назначил новым министром здравоохранения Джеймса Мюррея. Стармер в очередной раз подтвердил намерения остаться на посту, предупредив, что смена лидера погрузит Британию в «хаос».
Показательно: именно в день отставки Стритинга опубликованы данные о сокращении очередей в NHS на 110 000 пациентов за март - самый большой месячный показатель с 2008 года.
Недавно лейбористы потерпели худшее поражение на местных выборах для правящей партии за более чем три десятилетия - тогда как Реформистская партия достигла значительных успехов. После этого в партии обострились внутренние споры.
Депутат Кэтрин Уэст заявила, что если до понедельника ни один министр не инициирует вызов Стармеру, она сама запустит процедуру смены руководства.
Министр кабинета Ник Томас-Саймондс предостерег коллег от таких шагов, напомнив, что смены лидера правящей партии за последние 10 лет неоднократно приводили к нестабильности. Стармер тем временем заявил, что не планирует покидать пост.