Министр здравоохранения Британии ушел в отставку 1 16.05.2026, 9:09

Уэс Стритинг

И заявил о недоверии к Стармеру.

Министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг подал в отставку, заявив что «потерял доверие» к премьеру Киру Стармеру. Он стал первым членом кабинета, который ушел из правительства с начала партийного бунта после разгромного поражения лейбористов на местных выборах.

Об этом сообщает CNN.

Почему ушел

В письме к Стармеру Стритинг написал, что оставаться в правительстве было бы «бесчестно и беспринципно». По его словам, прошедшие на прошлой неделе выборы поставили «националистов у власти в каждом уголке» страны, а прогрессивные избиратели «теряют веру» в лейбористов.

«Где нужно видение - вакуум. Где нужно направление - дрейф», - написал он.

Стритинг также заявил, что Стармер очевидно не поведет лейбористов на следующие выборы 2029 года, и призвал к широкой дискуссии о будущем партии.

Гонка за лидерство начинается

Отставка Стритинга может дать старт борьбе за лидерство в партии. Бывшая вице-премьер Анджела Рейнер в тот же день объявила об урегулировании скандала с неуплатой налогов - что открывает ей путь к участию в гонке.

Мэр Манчестера Энди Бернем объявил, что будет искать место в парламенте - необходимое условие для участия в борьбе за лидерство.

Формально Стритинг не объявил об участии в гонке - для этого ему нужна поддержка не менее 81 лейбористского депутата.

Стармер остается

Премьер принял отставку и назначил новым министром здравоохранения Джеймса Мюррея. Стармер в очередной раз подтвердил намерения остаться на посту, предупредив, что смена лидера погрузит Британию в «хаос».

Показательно: именно в день отставки Стритинга опубликованы данные о сокращении очередей в NHS на 110 000 пациентов за март - самый большой месячный показатель с 2008 года.

Недавно лейбористы потерпели худшее поражение на местных выборах для правящей партии за более чем три десятилетия - тогда как Реформистская партия достигла значительных успехов. После этого в партии обострились внутренние споры.

Депутат Кэтрин Уэст заявила, что если до понедельника ни один министр не инициирует вызов Стармеру, она сама запустит процедуру смены руководства.

Министр кабинета Ник Томас-Саймондс предостерег коллег от таких шагов, напомнив, что смены лидера правящей партии за последние 10 лет неоднократно приводили к нестабильности. Стармер тем временем заявил, что не планирует покидать пост.

