Россия проигрывает битву за Африку Телеграм-канал «Сито Сократа»

16.05.2026, 9:41

Фото с саммита Africa Forward 2026

Реальные показатели подтверждают доминирование Франции.

По итогам саммита Africa Forward 2026, прошедшего 11–12 мая 2026 года в Найроби, большой резонанс возымело заявление министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро в интервью изданию Le Monde о «стратегическом поражении Российской Федерации на африканском континенте».

Вопреки отчаянным попыткам Москвы усилить свое присутствие и навязать странам Африки альтернативную повестку, реальные экономические показатели подтверждают доминирование не российской, французской модели партнерства.

Объемы торговли Франции с африканскими странами сегодня втрое, а инвестиции в 8–10 раз превышают российские показатели. Как подчеркнул глава МИД Франции, путинская Россия не способна предложить континенту ничего, кроме «услуг безопасности», которые цинично обмениваются на эксплуатацию африканских ресурсов, в то время как реальный вклад Москвы в развитие региона равен нулю.

Явное геополитическое фиаско России в Африке стало закономерным следствием переориентации львиной доли государственных ресурсов РФ на финансирование военных действий. Бюджетная политика Кремля, целиком подчиненная нуждам «СВО», окончательно лишила российскую дипломатию какого-либо устойчивого финансового фундамента в далеком зарубежье. Пока Франция осуществляет масштабную перезагрузку своих партнерских отношений со странами африканского континента и направляет €14 млрд инвестиций на созидательные проекты, российское участие позорно ограничивается отправкой наемников «Африканского корпуса».

Но даже за текущую попытку финансировать имитацию глобального влияния и патронажа самую высокую цену платят обычные граждане внутри России. Каждый миллиард долларов, «прощенный» странам Африки ради покупки мимолетной лояльности местных режимов – прямое и циничное изъятие средств из сфер обустройства росинфраструктуры, медицины и образования. Покуда власти тратят колоссальные ресурсы на создание иллюзии присутствия за рубежом, российские регионы сталкиваются с катастрофическим износом теплосетей, острым дефицитом современных больниц, стремительной деградацией либо полным исчезновением целых малых городов и деревень.

Платить за афроамбиции Кремля приходится не только рублем, но и кровью. Усиление российского военного присутствия в нестабильных регионах Африки ведет к лавинообразному увеличению числа погибших и раненых среди граждан РФ.

Отсутствие четких геополитических перспектив и полноценной государственной поддержки в этих гибридных конфликтах означает, что количество «грузов 200», приходящих в РФ из охваченных хаосом стран Сахеля, таких, как Мали, будет только расти. При этом семьи погибших военнослужащих и наемников сталкиваются с предсказуемым замалчиванием обстоятельств гибели их близких в далеких войнах, истинные цели которых остаются абсолютно непонятными для российского общества.

У российской экспансии на континенте нет исторической перспективы еще и потому, что Москва вчистую проиграла борьбу за «мягкую силу». Франция делает долгосрочную ставку на образование тысяч африканских студентов: количество молодых африканцев во французских университетах в 8 раз выше, чем в РФ. Через 10–15 лет ключевые руководящие посты в Африке займут люди, ментально и профессионально лояльные Парижу.

По сему нынешние колоссальные усилия, финансовые траты и человеческие жертвы РФ на континенте, а именно во франкофонной Африке, временны и бессмысленны. Все текущие вложения, в том числе военные, будут полностью нивелированы, как только в Сахеле сменится поколение элит.

Без мощной экономической базы военное присутствие России в африканском Сахеле и Африке в целом, становится по существу невыгодным и обреченным на провал. В конечном счете, российские структуры и агентура окажутся окончательно заблокированы в нестабильном регионе без поддержки местного населения, которое предсказуемо выберет европейские деньги, технологии и развитие вместо бесконечного хаоса made in Russia.

