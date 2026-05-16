Трамп объявил о ликвидации «самого активного террориста мира» 16.05.2026, 10:16

Дональд Трамп

Операцию провели этой ночью по личному приказу президента США.

Американские и нигерийские вооруженные силы ликвидировали Абу-Билала аль-Минуки - второго человека в глобальной иерархии ИГИЛ. Об этом объявил президент США Дональд Трамп, назвав его «самым активным террористом в мире».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа.

Что известно об операции

Трамп сообщил, что операция была проведена этой ночью по его личному приказу. Он назвал ее «безупречно выполненной, тщательно спланированной и очень сложной».

Аль-Минуки скрывался в Африке, однако американские спецслужбы отслеживали его передвижения через собственные источники.

По словам Трампа, со смертью аль-Минуки «глобальные операции ИГИЛ значительно ослаблены». Президент поблагодарил правительство Нигерии за партнерство.

Ликвидация произошла на фоне активной борьбы США с террористическими группировками в Африке. После возвращения из Пекина Трамп рассматривает возможность ослабления санкций против китайских нефтяных компаний, покупающих иранское сырье.

