16 мая 2026, суббота, 10:18
Трамп объявил о ликвидации «самого активного террориста мира»

  • 16.05.2026, 10:16
Дональд Трамп

Операцию провели этой ночью по личному приказу президента США.

Американские и нигерийские вооруженные силы ликвидировали Абу-Билала аль-Минуки - второго человека в глобальной иерархии ИГИЛ. Об этом объявил президент США Дональд Трамп, назвав его «самым активным террористом в мире».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа.

Что известно об операции

Трамп сообщил, что операция была проведена этой ночью по его личному приказу. Он назвал ее «безупречно выполненной, тщательно спланированной и очень сложной».

Аль-Минуки скрывался в Африке, однако американские спецслужбы отслеживали его передвижения через собственные источники.

По словам Трампа, со смертью аль-Минуки «глобальные операции ИГИЛ значительно ослаблены». Президент поблагодарил правительство Нигерии за партнерство.

Ликвидация произошла на фоне активной борьбы США с террористическими группировками в Африке. После возвращения из Пекина Трамп рассматривает возможность ослабления санкций против китайских нефтяных компаний, покупающих иранское сырье.

А ну-ка, догони!
Африканский позор Путина
Россия может потерять треть своих территорий
Путин три дня молчал
