Трамп объявил о ликвидации «самого активного террориста мира»
- 16.05.2026, 10:16
Операцию провели этой ночью по личному приказу президента США.
Американские и нигерийские вооруженные силы ликвидировали Абу-Билала аль-Минуки - второго человека в глобальной иерархии ИГИЛ. Об этом объявил президент США Дональд Трамп, назвав его «самым активным террористом в мире».
Что известно об операции
Трамп сообщил, что операция была проведена этой ночью по его личному приказу. Он назвал ее «безупречно выполненной, тщательно спланированной и очень сложной».
Аль-Минуки скрывался в Африке, однако американские спецслужбы отслеживали его передвижения через собственные источники.
По словам Трампа, со смертью аль-Минуки «глобальные операции ИГИЛ значительно ослаблены». Президент поблагодарил правительство Нигерии за партнерство.
Ликвидация произошла на фоне активной борьбы США с террористическими группировками в Африке. После возвращения из Пекина Трамп рассматривает возможность ослабления санкций против китайских нефтяных компаний, покупающих иранское сырье.