К чему нужно быть готовыми выпускникам белорусских школ в 2026-м? 2 16.05.2026, 9:49

Вступил в силу ряд новшеств.

В этом году белорусские школы оканчивают почти 59 тысяч 11-классников. Уже 23 мая для них прозвучат последние звонки, а потом — выпускные, они же вступительные экзамены. Но в Беларуси вступительная кампания — это не только про знания, конкурсы и проходные баллы, пишет «Салідарнасць».

Новый формат выпускных

Если прежде довольно много лет школьников не выпускали за пределы учебных заведений (при этом все равно приходилось согласовывать с чиновниками музыкальный плейлист и программу праздника), то теперь — ровно наоборот. Пока, впрочем, это не обязательный формат для всей страны, но в Минске идею подхватили.

«Ресторанов с лимузинами», против которых ополчился лично Лукашенко, официально по-прежнему не будет — просто 11-классников организованно свезут на «масштабные ивенты», в частности, во Дворец Спорта, «Минск-Арену», «Чижовка-Арену», «Футбольный манеж».

В школах оставят только выпускников Фрунзенского района столицы. Удобно, прямо скажем — все под контролем, патриотическая программа празднования и музыка только из «правильных» списков, с хедлайнером из России.

Кроме того, выпускников на последних звонках повезут на организованные экскурсии. Угадаете, куда? Верно — к мемориалам Великой Отечественной войны.

«Заманчивые» предложения

Выяснять планы старшеклассников администрация школ начинает заранее, но сегодня уже мало кто честно признается, что планирует поступать в Польшу, а не оставаться в Беларуси. И дети, и родители знают, что в лучшем случае это заканчивается профилактическими беседами.

Параллельно идет обработка, куда лучше поступать. Уже с зимы, рассказали «Салідарнасці» родители некоторых старшеклассников, представители силовых структур приходят в старшие классы и рекламируют учебу в Академии милиции, свежесозданном колледже МВД, Военной академии.

Кроме того, стоит помнить: с 2023 года учеба даже в российских ВУЗах не дает белорусам отсрочки от армии. Как и вообще учеба за границей без направления. То есть, если без разрешения Минобра отправить юношу учиться за границу — в РБ его будут считать «уклонистом» и заведут дело. А если такое разрешение есть — госструктуры возьмут письменное обязательство вернуться.

Важно: в РФ молодых людей их Беларуси могут пытаться вербовать на войну в Украине. Прямо сейчас нет документальных подтверждений принудительной отправки белорусских студентов на фронт. Но и ограничений, по российским законам, для этого тоже нет — и этот риск нужно осознавать.

Чтоб на Западе «плохому не научили»

Как показало недавнее исследование института «Палітычная сфера», несмотря на многочисленные помехи, которые создает государство белорусам для учебы за рубежом (затягивание выдачи аттестатов, справок из школ, проблемы с апостилем и т.д.), наших земляков в европейских ВУЗах — почти тридцать тысяч человек. В топе направлений — Польша, Россия, Чехия, Литва и Германия.

Но в этом году насчет Литвы — большой вопрос. Ведь в апреле 2026-го власти признали Европейский гуманитарный университет «экстремистским». И пригрозили уголовной ответственностью за учебу в нем.

Меньше выбора

Вступительная кампания в белорусские университеты в этом году не очень-то радует. Новых интересных специальностей мало: как заявил министр образования Андрей Иванец, упор делается на профилизацию уже существующих направлений, важных для экономики.

Таких профилизаций нынче шесть, в том числе госаудит, инженерия пленочных материалов, сфера кибербезопасности.

ВУЗы планируют набрать около 49 тысяч первокурсников — из них 33 с лишним тысячи бюджетников (число мест увеличили на 1,3 тысячи), около 16 тысяч — платников (их количество сократили на 500).

Притом в медицинские вузы платного набора не будет вовсе. Лишь на заочном отделении — только для фармацевтов и только 55 мест по всей стране. Зато планируют набрать больше целевиков — до 70%.

Обязательное распределение

Помимо усиленной работы идеологов со студентами все годы учебы, не стоит забывать о факторе, который чиновники называют «долгом перед государством». Если белорус_ка учится в ВУЗе на бюджете, после выпуска его или ее ожидает обязательная отработка. Минимум 2 года, для целевиков — 5 лет.

На практике «гарантированное рабочее место» и «стартовые условия для самореализации» означают невозможность уволиться в течение срока отработки, нередко аховые жилищные условия и низкие зарплаты в регионах. И если бы только это!

«Я вывозил на тракторе за город мертвых коров и скидывал в яму. У меня психика чуть не слетела за месяц работы. Я в тот момент очень много пил», — рассказывал о своей отработке выпускник ветеринарного колледжа.

Отказ от распределения возможен в редких случаях, либо при возмещении «средств, затраченных государством на обучение». В прошлом году ориентировочные суммы для выпускников ВУЗов составляли от 28 до 60+ тысяч рублей.

Хотя, безусловно, знать свои права и как их защитить — можно и нужно.

Что делать, если не согласны с распределением после вуза

Но в стремлении закрепить кадры, напомним, белорусские власти готовы пойти на многое. Несколько лет назад с подачи Лукашенко всерьез обсуждалась 10-летняя обязательная отработка для медиков — рабство чистой воды. Также под видом пряника Минобр предлагал распределение для платников, к этой инициативе возвращались несколько раз.

И гарантировать, что в ближайшие годы чиновничьи головы не посетят новые гениальные идеи, как не выпустить молодежь из страны и заставить выпускников учебных заведений работать там, куда пошлют, — к сожалению, не может никто.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com