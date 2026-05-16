16 мая 2026, суббота, 10:57
  16.05.2026, 9:33
«На то, что другим обошлось в $7000, мы потратили $400»

Белорусская пара разрушает стереотип, что путешествовать — это дорого.

«Шишки точно будут, но вы не бойтесь», — несколько раз за время разговора повторяет Владимир. Вместе с женой Анастасией он путешествует по местам, которые неискушенным путешественникам могут показаться дикими и даже пугающими. Но если бы не это, он бы вряд ли попробовал домашние пирожки от индийской бабушки, окунулся в Ганг, спустился в Гранд-Каньон в разгар жары и повторил путь Лары Крофт в Камбодже, пишет (Onliner https://people.onliner.by/2026/05/16/ne-obrashhayutsya-k-turagentam).

«У нас одно правило: чередуем «дичь» и цивилизацию»

В самом начале нашего разговора Анастасия признается: в первое в жизни путешествие она отправилась только тогда, когда начала зарабатывать самостоятельно. В детстве на каникулах маршрут прокладывался в одном направлении — к бабушке в деревню. Зато, дорвавшись до поездок, она сразу же решила отправиться в место с самой высокой концентрацией достопримечательностей на квадратный метр — в Италию.

Живет пара в Бресте, поэтому в доковидные времена лоукостеры из Варшавы воспринимались практически как пригородные маршрутки. Все большие выходные Настя как по расписанию проводила в поездках.

У Владимира история немного другая, но тоже не обошлось без «все включено» в Турции или Египте. Вместе с родителями в детстве он часто выбирался к ближайшему морю — в Крым и Одессу. Поездку в автобусный тур в Болгарию в ценный опыт мужчина не засчитывает, а вот автопутешествие с друзьями в Грузию — да.

Хоть и разными путями, молодые люди пришли к тому, что изучение новых стран их по-настоящему зажигает, причем именно самостоятельно организованные поездки. Всего один раз побывав по путевке на Кипре, Настя для себя решила: больше никогда в жизни.

Когда будущие супруги встретились, стало понятно: вкусы в плане путешествий у них полностью совпадают. Пляжный отдых — это точно не про них, максимум они могут выдержать там пару часов — без преувеличения. Как шутит Настя, муж соглашается провести время на пляже, только если там есть хороший Wi-Fi.

Сначала семья путешествовала часто, но на несколько дней. Сейчас они выбрали вариант уезжать минимум на месяц один-два раза в год: захотелось глубины погружения в новый для себя мир.

Кстати, работа у обоих наших героев вовсе не удаленная. Настя — дизайнер бренда вечерней и свадебной моды, Владимир — преподаватель в университете и айтишник. И даже в долгих поездках оба стараются не работать.

— В свадебное путешествие мы отправились в Камбоджу и Вьетнам. Помню, многих очень удивил наш выбор. Камбоджа — это вообще где? А во Вьетнаме я уже была до этого — ездила туда одна, когда в гости пригласила подружка. Я подумала: а почему бы и нет?

Когда мы сошлись с мужем, у него была позиция: пока мы молоды и полны сил, нужно ездить куда-то далеко. Европу мы договорились оставить на пенсионный возраст.

— На самом деле, у нас есть еще один принцип: чередовать «дичь» в хорошем смысле слова с цивилизацией. Вот последнее наше путешествие было в Индию — это довольно экзотично и, скажем откровенно, не про высокий уровень комфорта, хотя это еще нужно обсудить. Поэтому для следующего раза мы рассматриваем Японию или Китай, где все очень технологично. А потом — Танзанию с восхождением на Килиманджаро, — объясняет Владимир.

«На то, что другим обошлось в $7000, мы потратили в $400»

Свою последнюю поездку в Индию пара называет «импульсивным» решением: от зарождения мысли до купленных билетов прошло меньше дня.

И если в выборе направлений пара полностью совпадает, то в планировании маршрута между их подходами настоящая пропасть. Владимир намечает несколько основных точек и дальше готов к полной импровизации, а вот Насте больше нравится заранее четко проработать каждый шаг.

— Когда мы с друзьями ездили в Непал, целенаправленно ничего не читали заранее, разбирались со всем на месте. Это было настоящее приключение. Но сейчас с Настей все уже более структурированно, — улыбается наш собеседник.

— Да, я люблю детализацию. Раньше, когда часто летала в Европу, я даже билеты на мероприятия покупала заранее — чтобы быть уверенной, что в этот день мы точно попадем в музей. Мне нравится такой уровень подготовки, чтобы знать, в какую сторону поворачивать при выходе из аэропорта.

И все-таки со временем оба пошли на сближение в привычках. Например, в Индии дольше запланированного задержались в Варанаси, просто потому что почувствовали себя там невероятно хорошо. Да-да, в том самом городе, где проводят массовые кремации на берегу священной реки Ганг.

Вообще, впечатления от Индии у наших путешественников сильно отличаются от стереотипов в интернете.

— Это, конечно, другая цивилизация. Хоть мы и много читали, но когда столкнулись с этим вживую… — говорит Настя.

— Ну, кто читал, а кто нет… Но впечатления у обоих были сильные.

Этой зимой Настя и Владимир больше месяца провели на севере Индии, в штатах Уттар-Прадеш и Раджастан. Проехали 3,5 тыс. километров на местном транспорте — тех самых колоритных поездах. Решили не начинать с обжитого туристами Гоа, а сразу погрузиться в «трушную» Индию.

Труднее всего было смириться вовсе не с антисанитарией (как раз ее путешественники почти не заметили), а с необходимостью торговаться буквально каждые пять минут: оба наших героя от души не любят этот процесс.

— Сначала цена на все выше минимум в четыре раза! У нас был лайфхак с такси. Мы вызывали Uber — как только водитель видел белых пассажиров, он отменял поездку и уезжал без объяснений. Но зато мы узнавали, сколько это реально стоит, и потом шли к местным водителям торговаться. Конечно, шансов уехать за такую же цену у нас не было. Но вот если умножить ее на два, будет уже та минимальная сумма, за которую тебя могут согласиться везти. Настя у нас играла роль злого полицейского и даже уходила в конце, тогда водитель уже в отчаянии наконец соглашался: мол, ну ладно, поехали.

Если соглашаться платить те деньги, которые они просят, поездки за два дня станут золотыми. Мы лично видели, как двум девушкам из Германии продали тур за $3,5 тыс. на человека с заверениями, что одним на улице просто нельзя находиться, необходима охрана. Мы на тот же маршрут потратили примерно $400 на двоих — разница почти в 18 раз.

— Первую неделю мы были в каком-то ужасном стрессе от этого всего, потому что каждый хочет продать тебе свои услуги. Схема отработана. А как у них речь поставлена! Встречают тебя как самого дорогого друга, окутывают лаской со всех сторон. Говорят: «Да тут же все обманывают, давай мы будем тебя оберегать. Какой отель забронировали? Ой, очень плохой. Мы знаем гораздо лучше», — дополняет Настя.

А вот на желание делать фото с ними оба реагировали спокойно, хоть иногда и приходилось сниматься и по 20 раз за день. Настя вообще чувствовала себя там в статусе настоящей звезды: еще бы, блондинка с голубыми глазами.

«Плавающих по Гангу рук и ног лично мы не видели»

Зато с другими расхожими мнениями об Индии путешественники не согласны. Точнее, уверены: все сильно преувеличено.

— Мне кажется, многие специально снимают только треш ради эффектной картинки и шок-контента. Я целенаправленно бегал и пытался найти ту самую еду, которую, условно, замешивают руками. И сделать это удалось всего пару раз, чтобы в дополнение с мухами и тараканами. У нас ни разу за все время не было несварения, хотя мы постоянно ели на улице. Это было осознанно: если поехал в страну, надо жить по ее правилам. А идти в рестораны «для белых» — это странно.

Кстати, про Ганг у нас тоже постоянно спрашивали, плавают ли по нему человеческие руки и ноги. Нет там ничего подобного!

Поэтому наши герои советуют перед поездками смотреть не на крупных блогеров с кричащими заголовками, а на обычных людей, у которых можно увидеть, как все обстоит на самом деле. Так, перед Индией буквально через одно рукопожатие они нашли ребят, которые не раз были в стране и дали много реально работающих советов. Супруги дружат до сих пор. Поэтому советуют: если увидите в соцсетях посты белорусов из интересных мест, не бойтесь задавать вопросы, в 99% случаев можно получить очень много полезной информации.

— У нас вообще было ощущение, что этот Варанаси — город фестивалей, — вспоминает Анастасия. — Считается, что воды Ганга священны, окунуться в него — большая благодать. Муж мой тоже купался, к слову. А кремация здесь освобождает душу от цикла перерождений. Поэтому сюда приезжают тысячи паломников. Но никакой гнетущей атмосферы мы не почувствовали.

Вся основная жизнь там сосредоточена на берегах Ганга. И мы приходили и просто сидели на ступеньках часами, бесконечно пили масалу (напиток на основе чая, молока и большого количества специй. — Прим. Onlíner), фотографировались со всеми. Это было так чудесно. Хотя мы вообще не религиозны, индуизм нам не близок, но в такие моменты понимаешь, почему люди со всего мира оставляют прошлую жизнь и перебираются сюда навсегда.

Поразила наших собеседников и ночная жизнь. Нет, речь не про клубы, а про то, что после заката город становится еще более оживленным. Например, в Варанаси по городу ездили машины с огромными колонками, из которых играла очень радостная музыка, а местные пели и танцевали прямо на улицах.

Тем не менее самым впечатляющим за все время поездки оказался Тадж-Махал. Хотя Настя была уверена: слишком распиаренная достопримечательность вряд ли сильно их поразит. К слову, билеты совсем не бюджетные: $60 за полдня с человека. Но в таких тратах путешественники себе не отказывают. Их ограничения обычно касаются бессмысленных сувениров, дорогих заведений и жилья.

Одна ночевка в Индии в среднем обходилась в $10—15. Путешественники подчеркивают: условия всегда были комфортными, хотя для них в это понятие входит не так много — только наличие туалета и душа.

Если не покупать билеты на поезд в общий вагон без кондиционера и выделенных мест, а выбрать уровень комфорта чуть повыше, цены на билеты будут примерно как в Беларуси, может, немного дороже — около $20 за 400 километров пути. К слову, и сами поезда, по словам путешественников, выглядят как у нас: и воду подадут прямо к сиденью, и даже пиццу предложат.

Хоть пара и старается путешествовать бюджетно, но до крайности экономию не доводит. Постоянное высчитывание, в каком заведении можно потратить на полдоллара меньше, может испортить всю поездку. Путешественники объясняют: у них просто есть определенный бюджет, который примерно делится на количество дней. Выйти за его рамки при всем желании невозможно.

«Самая вкусная в жизни еда оказалась в Камбодже. Все еще ищем тот самый вкус мяса»

Уточняем: неужели за все время путешествий не было опасных ситуаций?

— Как-то в Камбодже мы приехали в один город, но он нам не понравился, и мы внезапно решили отправиться в другой — но не на автобусе, а на какой-то маршрутке. И так получилось, что мы были единственными пассажирами, а водитель вообще не говорил по-английски. Мы следили по картам, в ту ли сторону едем. Ощущения были очень странные. Но самым интересным оказался момент, когда на заправке наш водитель куда-то ушел, на его место сел другой мужчина, и мы молча поехали дальше. Вот тут стало немного стремно. Но оказалось, что это нормальная практика. В середине пути они меняются машинами и едут обратно в свои города, — улыбаются собеседники.

Но по-настоящему опасные ситуации у них все-таки были: у Владимира — в США, а у Анастасии — в Испании. Прямо на ее глазах у нее украли все вещи с фотоаппаратом, деньгами и документами. Пришлось бежать за вором и буквально вырывать имущество у него из рук. В состоянии аффекта хрупкой девушке удалось это сделать.

Владимир несколько раз повторяет, что бояться путешествовать не нужно. Но Настя его останавливает: опыт двухметрового крупного мужчины не всегда показательный. Хотя она сама смело путешествовала в одиночку по тому же Вьетнаму и ни разу не почувствовала себя дискомфортно.

— Но надо понимать, что без шишек не обойтись. Путешествия не будут проходить полностью гладко. Вас будут пытаться обхитрить, что-то будет идти не по плану, транспорт будет задерживаться, а погода — портиться. Но все равно не нужно постоянно пытаться все предусмотреть. Иначе никогда не получится испытать тех самых эмоций, ради которых все путешествуют.

Например, на Гранд-Каньоне нас предупреждали, что внизу пекло, выдержать невозможно. И многие туристы действительно разворачивались. Но поверьте, эти виды стоили любых испытаний.

А когда мы ехали на поезде в Индии, в какой-то момент все начали доставать свои ссобойки и угощать нас. Конечно, можно было испугаться есть пирожки из рук незнакомой индийской бабушки в поезде, но как же жизненный опыт? Это было очень забавно. Там все начали спорить, как готовить то или иное блюдо правильно: в разных регионах свои рецепты. Из всего вагона английский знали пару человек, но это не помешало нам всем общаться. Кстати, с какими-то местными, с которыми мы случайно познакомились в этой поездке, созваниваемся до сих пор.

На вопрос, что самое впечатляющее довелось увидеть им за все путешествия, ответы героев расходятся. Владимир называет как раз Гранд-Каньон в США, а Анастасия — храмовый комплекс Ангкор-Ват в Камбодже. Тот самый, где снимали самые эффектные сцены фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц».

— А еще очень запоминающейся была еда в Камбодже. Мне кажется, настолько вкусно мы не ели нигде. Свиные ребрышки вспоминаю до сих пор и все пытаюсь найти тот самый вкус. Только два раза получалось приблизиться к этому уровню, — улыбается Владимир.

— А эти фрукты… Я даже о существовании половины из них не знала. Но какие же они сочные и вкусные! Там же мы попробовали семена лотоса. На остановке их дружно взял себе весь автобус, ну и мы решили не отставать. По вкусу похожи на сухие орешки.

Но завершаем разговор мы все же не на гастрономической, а на философской ноте.

— Путешествия для нас — это не отдых, а в первую очередь моральная и физическая перезагрузка, когда максимально меняешь свое окружение и условия жизни. И это очень сильно влияет на тебя как на личность. Границы возможного сильно раздвигаются, ты иначе смотришь на многие вещи, понимаешь, насколько этот мир огромен и насколько бессмысленными оказываются большинство переживаний, — подводит итог Анастасия.

