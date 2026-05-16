В российских Набережных Челнах горит промышленное предприятие

В российских Набережных Челнах горит промышленное предприятие4
- 16.05.2026, 9:17
Город закрыл черный дым.
В ночь на 16 мая в городе Набережные Челны Республики Татарстан, которая входит в состав РФ, произошел сильный пожар на промышленном предприятии. Об этом пишут российские СМИ, передает Диалог.UA.
Российские СМИ сообщили, что горит полимерная продукция на территории производственной площадки. Площадь пожара составляет более 6 тыс. кв. м. По предварительной информации, в результате этого ЧП никто не погиб и не пострадал. Видео публикует Telegram-канал Exilenova+.
МЧС РФ по Республике Татарстан рассказало, что в тушении пожара в Набережных Челнах участвуют 70 человек. Кроме того, к тушению пожара привлечено 23 единицы специальной техники.
Жители Набережных Челнов утверждают, что возгорание началось ночью на складе с пластмассой и лакокрасочной продукцией в районе поселка ГЭС.
На момент написания данной новости президент Татарстана Рустам Минниханов еще никак не комментировал ситуацию в Набережных Челнах. Хранила полное молчание и городская администрация.
Отметим, что в ночь на 16 мая, когда начался пожар на промышленном предприятии в Набережных Челнах, воздушную опасность в Татарстане не объявляли. Но украинские дроны атаковали военные и стратегические объекты в других регионах России.
Например, в городе Невинномысск Ставропольского края дальнобойные БпЛА нанесли удары по химическому комбинату «Азот», который производит вещества для взрывчатки.