«Песков покраснел и стал запинаться, комментируя указ Зеленского»6
- 9.05.2026, 11:51
Реакцию пресс-секретаря Кремля показали на видео.
В Кремле отреагировали на появившийся в пятницу указ президента Украины Владимира Зеленского, которым он позволил провести парад в Москве 9 мая.
Такой документ, официально опубликованный на сайте украинского лидера, видимо, стал большой неожиданностью для представителей кремлевского режима. Это стало заметно по спикеру российского диктатора Дмитрия Пескова, который в комментарии пропагандистам РФ, отвечая на это, покраснел и стал запинаться.
На видео, опубликованном российской пропагандой, видно, как в речи представителя Кремля возникла продолжительная пауза, прежде чем он смог подобрать слова, чтобы ответить на соответствующий вопрос.
В конце концов он назвал указ украинского лидера «глупой шуткой» и сказал, что «горе тому, кто пытается над Днем Победы подтрунивать». Песков также заявил, что российскому режиму якобы «не нужно ничье разрешение».
A scarlet-faced Peskov commented:— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 8, 2026
"Woe to anyone who tries to mock Victory Day and makes such silly jokes.
We don't need anyone's permission to be proud of our Victory Day."
They've gone a long way from "Kyiv in three days." https://t.co/dVNCxHalbp pic.twitter.com/axhqrHeYzR