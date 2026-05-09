«Песков покраснел и стал запинаться, комментируя указ Зеленского»
Дмитрий Песков

Реакцию пресс-секретаря Кремля показали на видео.

В Кремле отреагировали на появившийся в пятницу указ президента Украины Владимира Зеленского, которым он позволил провести парад в Москве 9 мая.

Такой документ, официально опубликованный на сайте украинского лидера, видимо, стал большой неожиданностью для представителей кремлевского режима. Это стало заметно по спикеру российского диктатора Дмитрия Пескова, который в комментарии пропагандистам РФ, отвечая на это, покраснел и стал запинаться.

На видео, опубликованном российской пропагандой, видно, как в речи представителя Кремля возникла продолжительная пауза, прежде чем он смог подобрать слова, чтобы ответить на соответствующий вопрос.

В конце концов он назвал указ украинского лидера «глупой шуткой» и сказал, что «горе тому, кто пытается над Днем Победы подтрунивать». Песков также заявил, что российскому режиму якобы «не нужно ничье разрешение».

