«Песков покраснел и стал запинаться, комментируя указ Зеленского» 9.05.2026, 11:51

Дмитрий Песков

Реакцию пресс-секретаря Кремля показали на видео.

В Кремле отреагировали на появившийся в пятницу указ президента Украины Владимира Зеленского, которым он позволил провести парад в Москве 9 мая.

Такой документ, официально опубликованный на сайте украинского лидера, видимо, стал большой неожиданностью для представителей кремлевского режима. Это стало заметно по спикеру российского диктатора Дмитрия Пескова, который в комментарии пропагандистам РФ, отвечая на это, покраснел и стал запинаться.

На видео, опубликованном российской пропагандой, видно, как в речи представителя Кремля возникла продолжительная пауза, прежде чем он смог подобрать слова, чтобы ответить на соответствующий вопрос.

В конце концов он назвал указ украинского лидера «глупой шуткой» и сказал, что «горе тому, кто пытается над Днем Победы подтрунивать». Песков также заявил, что российскому режиму якобы «не нужно ничье разрешение».

A scarlet-faced Peskov commented:



"Woe to anyone who tries to mock Victory Day and makes such silly jokes.

We don't need anyone's permission to be proud of our Victory Day."



They've gone a long way from "Kyiv in three days." https://t.co/dVNCxHalbp pic.twitter.com/axhqrHeYzR — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 8, 2026

