«Лукашенко с этим ничего не может поделать» 9.05.2026, 9:08

Алиса Рыжиченко

Особенно сильно кризис ударит по белорусскому машиностроению.

За январь-март в этом году Беларусь заработала на экспорте товаров $11 млрд, что на 20% больше, чем в прошлом году.

В то же время вырос и объем импорта — на 14%, и сальдо внешней торговли продолжает оставаться отрицательным.

При этом на внутреннем рынке формируются новые тенденции: не только население, но и компании активно продают валюту. В апреле они вместе продали иностранной валюты на $568 млн больше, чем купили.

Возросшее предложение привело к укреплению беларуского рубля по отношению к доллару.

Закрепится ли этот тренд и какие факторы в дальнейшем будут влиять на белорусский экспорт и белорусский рубль, «Филин» узнал у магистра экономики, специалистки в сфере госуправления и международного развития Алисы Рыжиченко.

— Действительно, экспорт увеличился, но нужно понимать, за счет чего: выросли мировые цены на калийные удобрения, плюс из-за мирового энергетического кризиса выросли цены на нефть и на нефтепродукты, — объясняет Алиса Рыжиченко. — То есть товарный объем экспорта не увеличился, увеличилась сумма в стоимостном выражении.

При этом отмечу, что импорт тоже вырос, и сальдо внешней торговли по-прежнему остается отрицательным. Поэтому радоваться мало поводов.

Ряд внешних факторов сложился благополучно и Лукашенко фактически словил этот момент, так как может дешевле закупать российскую нефть и продавать нефтепродукты по более дорогим мировым ценам.

При этом в марте больше чем на миллиард сократились ЗВР. Это означает, что расходов стало больше и приходится задействовать в том числе и ЗВР, чтобы погашать и внешние обязательства, и использовать их для поддержки валютного курса.

В свою очередь, отрицательное сальдо, которое сохраняется длительное время, как у нас, в перспективе может повлиять на изменение валютного курса внутри страны. Получается, что мы тратим валюты больше, чем привлекаем.

Конечно, здесь нельзя не учитывать того, что валюта у нас, в первую очередь, российская, а не доллары и евро, так как Россия —наш главный торговый партнер. И белорусский рубль обесценился по отношению к российскому на 11%

— А почему он укрепляется по отношению к доллару?

— Есть несколько причин. Первая — внутренний спрос на доллары у нас ниже, чем предложение. Сегодня происходит такая «принудительная ликвидация» валютных запасов, как со стороны физических, так и со стороны юридических лиц.

— Что или кто их принуждает?

— Бизнесу в данный момент нужны деньги, чтобы заплатить НДС, так как наступило время налоговых платежей. Кроме этого им нужно платить зарплаты, нужны оборотные средства. Поэтому они свои валютные запасы выводят в белорусские рубли, чтобы провести все платежи вовремя.

Также на бизнес влияет сильный рост цен на импортные товары. Они растут из-за того, что увеличиваются логистические издержки, что отражается на страховых выплатах.

И это уже я бы отметила как тенденцию, которая никуда не денется, даже если, предположим, в Ормузском проливе смогут урегулировать конфликт, и суда снова начнут ходить беспрепятственно.

Страховые компании теперь все равно будут закладывать в стоимость страховки эти риски. То есть страховые взносы и стоимость транспортировки останутся повышенными.

Увеличится себестоимость товаров, а возросшие издержки продолжат перекладывать на покупателя. То есть цены на импортные товары в Беларуси продолжат расти.

— Как это отразится на курсе доллара?

— Курс доллара зависит от того, будут ли в США снова повышать ключевую ставку, как они это уже делали в последние годы, чтобы сдержать инфляцию. Если повысят, доллар снова укрепится как мировая валюта. И в Беларуси тоже.

Сильно будет влиять и российский фактор. Низкий курс доллара им сейчас невыгоден для бюджета. Скорее всего, они будут принимать меры, чтобы его повышать. По прогнозам их экспертов, к лету курс доллара будет равен 95-100 рублям. И это тоже будет отражаться на курсе внутри нашей страны.

Многое зависит и от поведения самих белорусов. Сейчас мы наблюдаем, что бизнес сдает валюту. Но может произойти и обратная ситуация, когда бизнес начнет закупать больше валюты, так как цены на импортные товары будут расти.

В таком случае курс доллара тоже будет укрепляться. Но и физлица — продолжат ли они активно продавать валюту либо увидят какие-то минимальные движения роста и, как это бывает, побегут в обменники скупать доллары?

Подчеркну, что инфляция внутри страны, а цены продолжают расти, также приводит к обесцениванию национальной валюты.

— Кризис в разной степени сейчас испытывают многие страны. Является ли положение нашей страны более уязвимым и в чем?

— То, что мы наблюдаем в экономике Беларуси — это не устойчивые и структурные изменения, а влияние внешних факторов. И сам Лукашенко с этими факторами ничего не может сделать.

Да, он временно воспользовался ситуацией. Но при этом у Беларуси действительно довольно уязвимое положение, потому что она полностью зависит от того, что происходит в России.

А там грядет сильный экономический кризис, фактически рецессия. Огромные расходы на войну привели к тому, что уже за первый квартал дефицит бюджета вышел за пределы годового плана.

Остановились инфраструктурные объекты, в некоторых регионах бюджетникам с начала года задерживают зарплаты. Серьезный упадок признают и Путин, и правительство.

На РФ приходится 60-70% беларуского экспорта, еще 15% идет в третьи страны, но по российской территории, а значит, тоже зависит от России.

На фоне их кризиса сильно сократится экспорт наших товаров гражданского назначения. Особенно это ударит по машиностроению. На самом деле тенденция сохраняется с прошлого года, уже тогда очень упали продажи наших самосвалов БелАЗ.

Понятно, что такое положение будет бить по всей экономике страны, так как других рынков сбыта практически нет. Такие выводы можно делать и исходя из того, что впервые складские запасы у нас достигли более 100% месячного объема производства.

Поэтому те самые 20% возросшего экспорта, подчеркну, в стоимостном выражении — всего лишь краткосрочный эффект от внешних факторов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com