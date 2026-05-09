Лукашенко бросился утешать Путина

Лукашенко бросился утешать Путина5
- 9.05.2026, 9:24
Диктатор пообещал обсудить с ним «полтора вопроса».
Александр Лукашенко вечером 8 мая встретился в Москве с правителем России Владимиром Путиным. Он пообещал обсудить с ним «полтора вопроса» в двухсторонних отношениях и прокомментировал небольшое число иностранных гостей, согласившихся приехать в столицу РФ на праздничные мероприятия 9 мая, сообщает пресс-служба диктатора.
— Вот я сегодня подумал тоже: наверное, полтора вопроса, которые мы с вами обсудим. А остальное — это наша Великая Победа. Спасибо, что пригласили, — сказал Лукашенко.
Комментируя предстоящие 9 мая мероприятия, он признался, что ему «просто некрасиво и противно, откровенно говоря, когда наблюдаешь за некоторыми нашими «товарищами», которые решили не то что забыть, а вообще бросить под ноги эту Победу».
— Я вам благодарен за то, что вы постоянно приглашаете меня к участию в этом великом действе. Когда-то наши предки по Красной площади в трудные времена проходили очень ярко и уходили на фронт с первого парада. Я этим горжусь. Знаю, что и вы это цените и гордитесь. Поэтому придет время, когда к нам будут проситься сюда, чтобы приехать и побыть на этой площади. Ну, а сегодня время показало, кто есть кто, — сказал Лукашенко.
Ранее Кремль опубликовал список иностранных делегаций, которые приедут в Москву на 9 Мая. Помимо Лукашенко, ожидаются представители самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии, а также Лаоса, Малайзии, Словакии и Республики Сербской.