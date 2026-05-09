BI: Украина уже сбивает 90% российских дронов, а Британия внимательно следит за этим 1 9.05.2026, 9:32

Фото: Getty Images

Лондон использует опыт ВСУ.

Украина заявляет, что эффективность перехвата российских дронов, запускаемых в ходе массированных атак, увеличилась до 90%. Главнокомандующий Королевских ВВС Великобритании Харви Смит заявил Business Insider, что Лондон уже извлекает уроки из успехов Киева на поле боя.

Смит отметил в разговоре с журналистами, что Украина действительно стала сбивать больше российских дронов. Он подчеркнул, что украинские войска часто сбивают около 90% беспилотников даже тогда, когда Россия запускает сотни БПЛА с разных направлений.

В издании напомнили, что в апреле украинские войска перехватили почти 6 000 ракет и дронов, запущенных Россией. Более 89% ударных дронов были сбиты, а во время некоторых крупнейших атак этот показатель достигал даже 95%.

Смит поделился с журналистами, что Украина развернула системы противобеспилотной обороны, которые хорошо показали себя в бою, и продолжает развивать эти возможности.

«Они наращивают свои возможности с такой скоростью – это просто потрясает. Сейчас я нахожусь на том этапе, когда еду туда, чтобы учиться у них. Опыт, который мы получаем от Украины, - и тот факт, что они фактически сражаются с противником, от которого нам, возможно, придется защищаться в будущем, будет использован для формирования военных планов Великобритании», - сказал журналистам Смит.

В издании добавили, что Украина стала пионером в разработке дронов-перехватчиков, которые стали экономически эффективным способом сбивать вражеские беспилотники. Мировой интерес к таким дронам резко возрос после начала войны в Иране.

Кроме того, Украина использует целый ряд других средств для борьбы с российскими дронами, включая ракетные системы малой дальности, пулеметы на грузовиках, средства радиоэлектронной борьбы, вертолеты и даже другие летательные аппараты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com