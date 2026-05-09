Как кофе влияет на почки? 9.05.2026, 8:47

Ученые рассказали, что будет, если пить его каждое утро.

Для многих людей день по-настоящему начинается с утренней чашки кофе. Хотя этот напиток помогает повысить энергию, он оказывает воздействие на почки.

Ученые рассказали, полезен ли кофе для почек и как регулярное употребление по утрам влияет на эти жизненно важные органы, пишет Verywellhealth.

1. Кофе стимулирует почки

Кофе считается природным мочегонным средством, веществом, которое заставляет организм выводить избыток соли и воды с мочой. Это означает, что стимулирующее действие кофе увеличивает скорость фильтрации крови почками и наполнения мочевого пузыря. Таким образом, после утреннего кофе человек может чаще ходить в туалет, выяснили исследования.

2. Кофе снижает риск заболеваний почек

Для здоровых людей умеренное ежедневное потребление кофе (около 2-4 чашек в день) не имеет негативного влияния. На самом деле, это может быть даже полезно для поддержания здоровья почек.

Исследования показали, что регулярное потребление кофе связано с более низким риском развития хронической болезни почек. Это связано с высоким содержанием антиоксидантов в кофе, которые помогают снизить окислительный стресс во всем организме.

3. Кофе вызывает колебания артериального давления

Почки играют ведущую роль в регулировании артериального давления, поддерживая баланс жидкости в организме. Регулярное употребление кофе может влиять на работу почек и контроль артериального давления двумя способами.

Первоначально кофе может вызвать временное повышение артериального давления, так как кофеин стимулирует нервную систему. Но поскольку кофе также является мочегонным, поход в туалет вскоре после того, как вы выпьете чашку, уменьшит объем жидкости в организме. В зависимости от того, сколько воды вы выпили, это может снизить артериальное давление, доказали исследования.

Какое количество кофе безопасно для здоровья почек

Исследования показали, что ограничение потребления кофе до 3-4 чашек в день считается безопасным для поддержания здоровья почек. Однако женщинам следует соблюдать осторожность при употреблении кофе, если они беременны или имеют низкую плотность костной ткани. Некоторые данные свидетельствуют о том, что повышенное потребление кофе может увеличить риск низкого веса при рождении, преждевременных родов и потери беременности, а также потенциально увеличить риск переломов у людей со слабыми костями.

Важно также отметить, что все полезные эффекты достигаются при употреблении кофе, сваренного и выпитого в чистом виде, то есть черного.

Добавление сахара, сливок или сиропов в кофе вызывает воспаление в организме и нивелирует полезные для здоровья свойства кофе.

