Фицо прибыл в Москву и назвал себя «черной овцой»6
- 9.05.2026, 9:16
- 4,280
Что имел в виду премьер-министр Словакии?
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву, где собирается встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом пишет Denník N.
Фицо в разговоре с российскими журналистами заявил, что отвергает единое мнение внутри Европейского Союза относительно полномасштабной войны в Украине. Он добавил, что диалог является ключевым инструментом.
Кроме того, словацкий премьер заявил, что стремится к «стандартным отношениям» с Россией.
«В Европейском Союзе всегда есть какая-то черная овца. Поэтому я принадлежу к этому стаду. Я говорю это везде, поэтому у меня нет проблем сказать это и здесь - я против единого обязательного мнения. Такой подход очень неправильный», - подчеркнул Фицо.
Премьер Словакии поделился, что планирует обсудить с Путиным «практичные вопросы». По его словам, он намерен передать главе Кремля послания от европейских политиков.
«Несколько человек проявили интерес к этой поездке», - добавил он.