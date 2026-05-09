Фицо прибыл в Москву и назвал себя «черной овцой» 6 9.05.2026, 9:16

4,280

Роберт Фицо

Что имел в виду премьер-министр Словакии?

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву, где собирается встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом пишет Denník N.

Фицо в разговоре с российскими журналистами заявил, что отвергает единое мнение внутри Европейского Союза относительно полномасштабной войны в Украине. Он добавил, что диалог является ключевым инструментом.

Кроме того, словацкий премьер заявил, что стремится к «стандартным отношениям» с Россией.

«В Европейском Союзе всегда есть какая-то черная овца. Поэтому я принадлежу к этому стаду. Я говорю это везде, поэтому у меня нет проблем сказать это и здесь - я против единого обязательного мнения. Такой подход очень неправильный», - подчеркнул Фицо.

Премьер Словакии поделился, что планирует обсудить с Путиным «практичные вопросы». По его словам, он намерен передать главе Кремля послания от европейских политиков.

«Несколько человек проявили интерес к этой поездке», - добавил он.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com