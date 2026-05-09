ЕС хочет срочно принять Молдову в блок 9.05.2026, 8:31

Скорость имеет значение.

Брюссель планирует максимально ускорить процесс присоединения Молдовы. Конкретную дату начала официальных переговоров еще не назвали, но вопрос планируют решить очень быстро.

Об этом сообщает агентство Reuters.

На встрече с президентом Молдовы Майей Санду верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас отметила, что после смены руководства в отдельных европейских странах Кишинев оказался в «благоприятных условиях» для вступления в ЕС.

Брюссель хочет использовать этот момент немедленно. Вот что заявила Каллас:

«Мы еще не установили эту дату (вступления Молдовы в ЕС, - ред.), но очевидно, что нам нужно действовать быстро».

Скорость имеет значение из-за того, что пока ни одно из государств Евросоюза не выступает против членства Молдовы, но правительства стран могут измениться.

«Вот почему я также считаю, что нам следует действовать, пока никто не против Молдовы, потому что никогда не знаешь, когда придет правительство, у которого может возникнуть, знаете, двусторонняя проблема», - добавила Каллас.

Кроме этого, глава европейской дипломатии отметила прогресс страны во внедрении реформ. Вопросы безопасности также обсудили. Замороженный конфликт в непризнанном Приднестровье тоже не должен стать помехой интеграции.

