Украина создает армию наземных роботов 9.05.2026, 5:57

ВСУ используют их там, где солдаты становятся мишенью за считанные секунды.

Украина планирует изготовить 25 000 наземных роботизированных комплексов (НРК) только в первой половине 2026 года, пишет The Telegraph.

По словам украинских командиров, эти комплексы, которые достаточно универсальны для спасения людей, обстрела вражеских войск и установки мин, являются «новой кавалерией» – они за считанные минуты выполняют то, что когда-то стоило солдатам жизни.

«У нас в общей сложности тысячи НРК. Главная причина, по которой мы их используем, – это спасение жизней солдат», – рассказал изданию командир батальона НРК бригады «К-2», майор Александр Афанасьев.

В статье отмечается, что бригада «К-2» – это первый в Украине, а, вероятно, и в мире военный батальон, который полностью специализируется на эксплуатации и развертывании беспилотных наземных транспортных средств (БНТЗ) на линии фронта.

Добавляется, что за последние месяцы ее БНТЗ неоднократно попадали в заголовки новостей, эвакуируя раненых солдат из мест, до которых экипаж не мог безопасно добраться, защищая гражданских под обстрелом и удерживая позиции на линии фронта против наступления российских войск – иногда в одиночку, в течение нескольких дней.

Издание отметило, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил на этой неделе, что в апреле беспилотные наземные транспортные средства выполнили рекордное количество миссий по снабжению и эвакуации – 10 281, что в среднем составляет 343 миссии ежедневно. К примеру, в ноябре прошлого года эта цифра составляла лишь 2 900.

Отмечается, что это беспрецедентный скачок, который, по мнению экспертов по боевым действиям, изменит характер ведения современной войны.

«Мы ведем обратный отсчет до сражения между роботами. Это лишь вопрос времени», – отметил исследователь группы по наземным боевым действиям в Королевском институте объединенных служб (RUSI) Роберт Толласт.

Издание рассказало, что, по словам майора Афанасьева, история украинской армии роботов начинается не с технологий, а с отчаяния. Российские дроны превратили территорию вокруг линии фронта в то, что солдаты называют «зоной смерти» – огромную территорию, которая находится под постоянным наблюдением, где все, что движется, становится мишенью за считанные секунды.

«До атаки могут остаться считанные секунды. Украинские солдаты едва могут пройти 30 метров, не попав в поле зрения врага», – отметил Толласт.

В публикации говорится, что бронированные машины уничтожали быстрее, чем их успевали заменить, тогда Украина начала использовать пикапы. Однако затем начали гибнуть и водители пикапов.

«Мы начали использовать беспилотные наземные машины, потому что у нас фактически закончились водители пикапов и сами машины. У нас не было достаточно ресурсов, чтобы они рисковали своей жизнью; на тот момент это было слишком опасно», – рассказал Афанасьев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com