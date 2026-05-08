«Лукашенко перешел в самое опасное состояние» 8.05.2026, 17:29

Эксперт объяснил, что происходит с диктатором.

Аналитик Сергей Чалый утверждает, что правление Александра Лукашенко завершится в течение нескольких↨лет. И все, что он сейчас делает, это подводит итоги своего 30-летнего правления. Такое мнение Чалый высказал в своей авторской программе на телеканале «Белсат».

«Лукашенко включился в режим подведения итогов. Но дело в том, что если внимательно смотреть, то там все -провалы... Я даже когда-то пытался отследить, с какого момента эти все провалы пошли. Это примерно 2010 год. Вот его идея - создать 200 молочно-товарных ферм, она и подкосила, на самом деле, сельское хозяйство окончательно. Вот эта гигантомания. С тех пор не хватает кормов, не хватает людей, не хватает ветеринаров. Отсюда и падежь скота...И то же самое везде», - объясняет Сергей Чалый.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com