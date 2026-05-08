Россия уже напоминает уставшего большого пса на собачьих боях. 2 Александр Карпюк

8.05.2026, 18:15

Наступила стадия неуверенности.

Интересно сейчас смотреть, «что там у к...ов».

И большое уважение в этом от меня к государству Израиль и их ликвидации лидеров Ирана и «Хезболы». Потому что то, как взлом интернет-инфраструктуры хакерами «Моссада» повлиял на мировоззрение одного сс..кливого бункерного деда — это мое уважение.

Повальный «чебурнет», «Мах», «белые списки», отключение интернета в городах (что валит безналичную оплату бизнеса и уводит его в нал и тень), ограничения — и это все потому, что один дед обос..лся. Скучно ему было, движухи захотелось. Норм движуха, всю РФ бомбит от этой движухи, буквально и в переносном смысле.

Но есть и признание эффективности дип-мидл страйков. И очень на это повлияли z-военкоры.

Почему?

Потому что, во-первых, ограничения касаются их тг-площадок.

А во-вторых, в современных условиях они сс...тся приближаться к линии, даже за десятки километров. Когда смотришь на охоту за логистикой силами СОУ на расстоянии 30–40 км от ЛБЗ, то не очень уж хочется ехать даже на позиции 2–3 линии. И бойцы, с которыми они общаются и которые имели более безопасные должности, в отличие от «мясных» должностей — тоже уже не очень хотят. И это меняет их мировосприятие. Потому что в результате четырех лет полномасштабной войны они себя не чувствуют и в относительной безопасности даже в тылу. Да еще и из тыла постоянно трупы привозят. Как воевать в таких условиях?

Это уже не говоря о дипстрайках, «Кремний Эл», Туапсе, Приморске, кораблях-ракетоносцах, оптовой выпиловке ПВО и многом другом. Кроме того, они видят, что эта тенденция только распространяется, и им ...страшно от этого. Буквально.

Когда-то в конце 90-х мы смотрели иногда видео боев бойцовских собак. Были тогда такие развлечения — хорошо, что это не получило большого распространения, потому что это живодерство. Но 90-е были ...специфическими, и развлечения тогда — тоже.

Один из вариантов — устроить интересный бой для организаторов: это было сведение большой боевой собаки (алабай какой-то) с небольшой (буль, пит, стафф).

И далеко не всегда большая собака побеждала небольшую. В основном я видел именно победы стафов и питов.

Но рисунок боя был одинаков. Большая собака сбивала грудью небольшую и начинала ее рвать. Это было ужасное зрелище. Пит буквально выживал, стараясь укусить за что-то противника, но густая шерсть и гибкая кожа этому мешали. Но он не сдавался. Его рвали, а он стойко это держал и искал свой шанс. В первые минуты вы бы не дали шанса меньшей собаке на победу, настолько все выглядело нечестно благодаря разнице в габаритах.

Но через некоторое время алабай начинал останавливаться. Ему надо было передохнуть. Хоть секунды, но надо. За эти секунды пот улучшал свое положение и захватывал кожу уже более уверенно. Он старался двигаться челюстями к горлу, лапам, животу, паху, куда угодно, лишь бы нанести больше вреда. И упорно держался.

Через какое-то время в действиях большой собаки начинала появляться.... неуверенность. Она уже не старалась только нанести урон, а еще и разорвать дистанцию, чтобы не дать противнику вцепиться глубже и немного подышать. Но меньшая собака в этот момент только усиливала свои усилия. Что выглядело невозможным после всего, что он пережил и как он выглядел (а там был комок окровавленного мяса буквально).

Алабай требовал воздуха, отдыха, передышки, его большое тело потребляло множество энергии, которая у него была истощена, но пит, не обращая внимание ни на что, продолжал двигать челюсти к горлу. И вот этот момент — траурный вой. И организаторы, которые с ведрами воды бросаются расцеплять собак.

Почему я упомянул эти события?

Потому что видим, что первая стадия — а именно неуверенность в том, что получится победить этот неубиваемый кусок зубастого мяса — в РФ уже наступила. Теперь надо не останавливаться, пока не прибежит «писдил» Трамп с ведрами воды. А до этого времени надо порвать горло врагу как можно сильнее.

Александр Карпюк, Facebook

