Николай Статкевич возложил цветы на Военном кладбище Минска 2 8.05.2026, 18:48

Лидер оппозиции объяснил, почему делает это именно там и именно 8 мая.

Лидер оппозиции, освобожденный политзаключенный Николай Статкевич возложил цветы на захоронениях на Военном кладбище Минска и объяснил, почему сделал это именно там и именно 8 мая.

«Сейчас история повторяется. Снова начата война с целью взять реванш за проигранную, только уже не Первую мировую, а Третью мировую «холодную» войну. Снова пытаются вернуть утраченные территории, только не Данциг и Эльзас, а Крым и всю Украину, снова «защищают права соотечественников», только не в Судетах, а на Донбассе, снова хотят построить свой мир, только не «арийский», а «русский», — пишет Статкевич в своем Telegram-канале. — И пытаются использовать в своей войне тех, кто сражался и погиб, пытаясь остановить все перечисленное.

Мертвые не виноваты, если их использовать в политических играх и информационных войнах. Они не могут встать из могил, чтобы защитить себя. Как не может встать из могилы на Военном кладбище летчик Окрестин, чтобы возразить тому, что его имя в глазах всей планеты связали с местом, где людей пытали за их убеждения».

Статкевич также напомнил, что в конце июня 2020 года, когда он отбывал арест в изоляторе на улице имени Окрестина, ему заочно добавили еще 15 суток. Поводом назвали «проведение несанкционированного массового мероприятия» — возложение цветов 8 мая того же года на Военном кладбище Минска к могилам погибших солдат.

«Я думаю, что трудно найти более красноречивое свидетельство истинного отношения властей к памяти многомиллионных жертв той, развязанной тоталитарными режимами войны».

