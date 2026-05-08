Зеленский жестко предупредил Кремль перед 9 мая 8.05.2026, 18:40

Украина будет отвечать России зеркально на обстрелы и атаки дронами.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, от чего будет зависеть, как в стране-агрессоре России пройдет 9 мая. Его обращение опубликовали на Facebook-странице президента Украины.

«Много сейчас новых угроз от России. Хотя мы дали вполне логичную и понятную для них позицию – будем действовать абсолютно зеркально. Сегодня они начали сутки с обстрелов на фронте, была штурмовая активность. Применяются дроны. Вчера они наносили еще больше воздушных ударов. Были наши зеркальные ответы. Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня», – сказал Зеленский.

Он добавил, что 8 мая, когда большая часть мира вспоминает и чтит память воинов Второй мировой войны, сегодняшние российские нацисты продолжают свою войну и все еще пытаются вернуть те самые порядки, которые проиграли во Второй мировой.

