На границе Беларуси и ЕС резко выросла активность мигрантов 8.05.2026, 18:34

Режим Лукашенко усиливает гибридные атаки против стран Балтии.

Рекордная с середины апреля активность мигрантов зафиксирована 7 мая на границе Беларуси и Евросоюза, а также отдельно на белорусско-латвийской границе, свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ массива оперативных данных пограничных служб соседних стран ЕС.

Отмечено 138 попыток незаконно пересечь границу, в т.ч. 131 — границу с Латвией, 7 — с Литвой.

Больше попыток попасть в ЕС и конкретно в Латвию последний раз было 18 апреля — 171 (134 — в Латвию, 37 — в Литву).

Польская пограничная охрана три недели (с 17 апреля) сообщает о нулевой активности нелегальных мигрантов.

Показатели за 7 мая, касающиеся попыток попасть через Беларусь в Латвию и ЕС, стали вторыми с начала 2026 года. В тройке самых напряженных дней: 16 апреля для всей границы Беларуси и ЕС — 136 попыток (103 попытки попасть в Латвию, 32 — в Литву, 1 — в Польшу) и 30 апреля для границы Беларуси и Латвии (123 попытки).

