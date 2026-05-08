Politico: Трамп готовит резкий разворот в отношениях с Китаем
- 8.05.2026, 18:56
Пекин может предложить крупные сделки в обмен на тарифные уступки.
Накануне визита президента США Дональда Трампа в Китай в Белом доме обострились разногласия о составе делегации и будущих переговрах. Об этом 7 мая пишет Politico со ссылкой на источники в американской администрации.
Трамп говорил, что его встреча с лидером КНР Си Цзиньпином запланирована на 14–15 мая. Источники указывают, что Белый дом начал рассылать приглашения крупным бизнесменам, чтобы «поощрять взаимодействие частного сектора с крупнейшим экономическим соперником» США.
Команда Трампа рассматривала предварительный список руководителей примерно из двух десятков компаний, говорится в статье. Однако ряд чиновников, в том числе торговый представитель США Джеймисон Грир, настаивал на том, чтобы группа была примерно вдвое меньше. Принятие решений в последнюю минуту вызывает раздражение у части бизнесменов, отмечает издание.
Споры вокруг бизнесменов в делегации – лишь один из признаков того, насколько «тонким является баланс», который пытаются выдержать чиновники в вопросе коммерческих отношений с Китаем. Стремление Трампа объявлять о грандиозных инвестиционных сделках с зарубежными странами вступает в противоречие с усиливающимся в Вашингтоне консенсусом о том, что китайские инвестиции представляют угрозу национальной безопасности.
По словам одного из источников, главный «голубь» в отношении Китая в администрации – это сам Трамп, он всегда нацелен на заключение сделок с Китаем. Пекин, в свою очередь, готовит к саммиту ряд масштабных предложений, вероятно, в обмен на уступки по американским тарифам и торговым санкциям.
Это идет вразрез с десятилетиями политики как Республиканской, так и Демократической партий, направленной на сдерживание китайских частных инвестиций в США и наоборот. В этом смысле поездка президента в Пекин «становится серьезным испытанием: насколько он готов делать ставку на бизнес-ориентированное сотрудничество с главным экономическим соперником страны – и рисковать политическими последствиями внутри нее», считают авторы публикации.
Внутри администрации часть советников также настаивает на сохранении ограничений на китайский импорт, в частности на автомобили, а также на ограничении американского экспорта, включая высокотехнологичные полупроводники, отмечается в статье.