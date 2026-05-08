Семь самураев Путина 1 Сергей Гайдай

8.05.2026, 19:17

2,270

Список гостей Кремля выглядит как символ изоляции.

На параде их будет только семеро. Семь смельчаков, семь отчаянных.

1. Александр Лукашенко. Здесь все понятно, человек не может не приехать, иначе за ним приедут. Всегда первый в списке.

2. Бадра Гунба, «президент Абхазии». Непризнанная территория, где живут около 240 тыс. человек (грузинские источники называют значительно меньшую цифру). Примерно как в Кропивницком. Сама абхазская «государственность» существует исключительно потому, что Россия ее охраняет. Пригласить Гунбу на парад — это примерно как пригласить собственное отражение в зеркале.

3. Алан Гаглоев, «президент Южной Осетии». Еще одно квазигосударство, и уже совсем маленькое: 40−50 тысяч жителей. Гаглоев стал «президентом» в 2022-м, после того как предыдущий «президент» пробовал провести референдум о вхождении в состав России, и Кремль ему это запретил. Главная причина — использование Южной Осетии как удобного инструмента давления на Грузию. Гаглоев на параде — это напоминание, что этот инструмент еще работает.

4. Султан Ибрагим Искандар, король Малайзии. Самая богатая церемониальная фигура из всех. Bloomberg оценивает состояние его семьи в 5,7 млрд долларов. Имеет 300 люксовых авто, четыре частных самолета, включая Боинг 737 в золотисто-голубом цвете, и коллекцию автомобилей, среди которых один был личным подарком от Адольфа Гитлера прадедушке султана. То есть на парад победы над нацизмом приезжает человек, в гараже которого стоит машина от нацистского лидера.

5. Тонглун Сисулит, президент Лаоса. Бедная коммунистическая страна Юго-Восточной Азии. Сам Сисулит родился в 1945-м, в советском Ленинграде получил магистерский диплом, в Москве защитил кандидатскую по истории международных отношений. То есть это человек, получивший образование в СССР и всю жизнь называющий поездку в Москву «возвращением к старым друзьям». В 2003 году Россия списала Лаосу 70% долга, а сейчас Лаос отправляет свои воинские части на парад на Красной площади. Чтобы хоть какое-то впечатление массовки было.

6. Роберт Фицо, премьер-министр Словакии. Единственный европейский лидер, который сегодня на параде. В мае 2024-го его пытались застрелить, он пережил несколько часов на операционном столе. Стрелок, 71-летний словацкий поэт Юрай Цинтула, на суде сказал четко: он стрелял в Фицо именно потому, что Фицо блокировал военную помощь Украине. Отдельная деталь: местные расследователи привязывают Фицо к убийству журналиста Яна Куцяка в 2018 году. Хотя прямых обвинений не было выдвинуто, но именно после этого убийства он был вынужден уйти в отставку [в 2018-м].

7. Синиша Каран, «президент Республики Сербской». Это даже не государство. Это сербская автономия внутри Боснии и Герцеговины, которую Милорад Додик (также среди гостей) уже два десятилетия пытается оторвать в самостоятельную страну. Путешествие из Бани-Луки на парад — это сигнал России, что сербы в Боснии все еще ее любят.

Итог. В 2025-м у Путина на параде стояли Си Цзиньпин, Токаев, Лукашенко, Жапаров, Бердымухамедов, Мирзиёев, Рахмон, все ключевые партнеры Москвы. В 2026-м вместо них — король с нацистским автомобилем, два «президента» квазигосударств, лаосский пенсионер с советским дипломом и премьер страны, где собственные граждане готовы его застрелить за российскую политику.

И еще одна деталь, которую важно держать в голове. Впервые с 2008 года на этом параде не будет военной техники. Впервые за почти 20 лет. В трети региональных столиц парады отменены вообще, еще в 37 регионах без техники. Интернет в Москве выключают на время парада. Кремль провел огромную кампанию угроз, объявил одностороннее «перемирие», пригрозил «массированным ударом по центру Киева», и все это для того, чтобы провести парад без техники перед королем с нацистским автомобилем и президентом самой бедной коммунистической страны Юго-Восточной Азии.

Сергей Гайдай, Facebook

