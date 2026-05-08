Польша получила крупнейший оборонный кредит ЕС 8.05.2026, 20:03

Средства направят на модернизацию армии, ПВО и закупку техники.

Польша стала первой страной, подписавшей кредитное соглашение с Европейской комиссией на финансирование модернизации вооруженных сил и военной промышленности на суму 43,7 миллиардов евро, сообщила газета Le Monde.

«Это поворотный момент в истории как Польши, так и Европейского союза. Польша будет в большей безопасности в эти трудные и рискованные времена», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на церемонии подписания.

Туск подчеркнул, что ЕС значительно изменился, значительно увеличив финансирование обороны, и что SAFE – это «польское изобретение».

«Хотя сегодня здесь хорошее настроение, я не сомневаюсь, что в Москве оно гораздо хуже. Это день, когда Европа показывает, что она извлекла уроки из истории и готова взять на себя гораздо большую ответственность за нашу безопасность», – сказал Туск, добавив позже, что благодаря Польше Европа станет более безопасной.

Соглашение было подписано министрами финансов и обороны Польши, а также европейским комиссаром по бюджету Петром Серафином и комиссаром по обороне Андриусом Кубилюсом.

Как планируется тратить средства

Как пишет Rzeczpospolita, ссылаясь на вицепремьера и министр обороны Владислава Косиняк-Камыша, соглашение позволит «укрепить армию и безопасность границы», а также позволит создать «инновационную оборонную промышленность».

Освоение средств планирует до конца 2030 года. Добавляется, что Агентство по вооружениям планирует заключить ряд контрактов по этой программе до конца мая. Всего кредиты направят на более чем 120 проектов, связанных с обороной.

«Первые авансовые платежи, превышающие 6 млрд евро, должны поступить в мае. К концу мая мы должны подписать около 40 новых соглашений о закупке вооружений и еще около десятка соглашений о рефинансировании существующих. Что касается новых контрактов, мы закупим, среди прочего, около 150 боевых машин пехоты «Борсук», несколько десятков гаубиц «Краб» и колесные бронетранспортеры «Росомак», - говорится в статье.

Согласно заявлениям правительства, более 80 процентов кредитных средств направят польской оборонной промышленности. Но значительная часть средств будет выделена на комплектующие, которые закупаются у иностранных поставщиков. Меньшая часть этих средств будет направлена на закупки в рамках европейской оборонной промышленности, например, на самолет-заправщик MRTT производства Airbus, который Польша намерена приобрести совместно с Испанией.

Оборона Европы

Среди всех стран восточного крыла НАТО Польша выделяет на оборону наибольшее количество средств в относительном выражении – 4,8% валового внутреннего продукта. Также армия Польши будет финансироваться Европейским Союзом – через программу SAFE, созданную в 2025 году. Она предусматривает выделение 150 миллиардов евро в виде льготных кредитов для финансирования совместных проектов в сфере обороны, закупки оружия или боеприпасов, а также развития критической инфраструктуры.

Польша является главным бенефициаром этой программы среди европейских стран, стремясь противостоять российской угрозе на фоне рисков, связанным с сокращением военного присутствия США в Европе. Литва должна подписать аналогичное соглашение о предоставлении вооружений в субботу.

