Украинские дроны устроили «салюты» в России 8.05.2026, 20:54

Генштаб ВСУ раскрыл подробности ударов по важным объектам оккупантов.

Вчера и в ночь на 8 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В частности, был поражен нефтеперерабатывающий завод «Ярославский» в Ярославской области, на территории которого зафиксирован пожар. Степень нанесенного ущерба уточняется.

В Генштабе отмечают, что этот НПЗ является стратегически важным предприятием и одним из ключевых объектов российской нефтеперерабатывающей отрасли. «Мощность переработки – около 15 млн тонн нефти в год. Продукция завода включает бензин, дизельное и реактивное топливо и является критически важной для логистики вражеской армии», – говорится в сообщении.

Также говорится об атаке на склад хранения БПЛА в Ростове-на-Дону (Ростовская область, РФ) с последующим пожаром.

Также поражена, в частности, нефтебаза «Луганская». Среди прочего нанесен удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу «Тор-М2» в районе Михайловки Запорожской области и радиолокационной станции «Каста-2Е» в районе Мысового на ТВТ АР Крым.

Подтверждены результаты более ранних ударов

В Генштабе также подтвердили поражение арсенала ГРАУ «Кедровка» и двух предприятий по производству взрывчатки и ФАБ

Речь идет о том, что 30 апреля 2026 года были поражены производственные здания «Завода им. Я.М. Свердлова» в Дзержинске (Нижегородская область, РФ). В Генштабе отмечают, что это предприятие является одним из крупнейших российских производителей взрывчатых веществ. «Предприятие осуществляет оснащение практически всех видов боеприпасов – авиационных и артиллерийских снарядов, боевых частей противотанковых управляемых ракет, боеприпасов для инженерных войск и т.д. Среди прочего завод комплектует фугасные авиабомбы (ФАБ), которые затем враг использует для создания управляемых авиационных бомб (КАБ)», – говорится в сообщении.

Также подтверждено попадание 25 апреля 2026 года в здания на территории арсенала ГРАУ (Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны РФ) «Кедровка» в населенном пункте Кедровка Свердловской области РФ.

Кроме того, подтверждено поражение в мае 2026 года инфраструктуры предприятия по производству взрывчатки в городе Сельцо (Брянская область, РФ) – Брянского химического завода. Он является важной составляющей военно-промышленного комплекса страны-агрессора и одним из звеньев обеспечения боеприпасами российской оккупационной армии.

