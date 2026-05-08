Лукашисты начали мериться «яблоневыми» бутоньерками
- 8.05.2026, 21:34
У некоторых чиновников «цветы» оказались заметно роскошнее, чем у других.
Издание «Флагшток» заметило, что не все бутоньерки в виде яблоневого цвета, которыми в Беларуси заменяют российские георгиевские ленты, одинаковые. У одних чиновников они почему-то более роскошные, чем у других.
Своеобразный рекорд установили председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко и председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Их «цветы» украшены целыми шестью красно-зелёными лентами.
Для сравнения: у министра обороны Виктора Хренина, который стоит рядом, стандартная бутоньерка с двумя лентами.