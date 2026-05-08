Лукашисты начали мериться «яблоневыми» бутоньерками 8.05.2026, 21:34

У некоторых чиновников «цветы» оказались заметно роскошнее, чем у других.

Издание «Флагшток» заметило, что не все бутоньерки в виде яблоневого цвета, которыми в Беларуси заменяют российские георгиевские ленты, одинаковые. У одних чиновников они почему-то более роскошные, чем у других.

Своеобразный рекорд установили председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко и председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Их «цветы» украшены целыми шестью красно-зелёными лентами.

Для сравнения: у министра обороны Виктора Хренина, который стоит рядом, стандартная бутоньерка с двумя лентами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com