8 мая 2026, пятница, 22:40
В Беларуси резко подскочили экспортные пошлины на газ

  • 8.05.2026, 21:51
Ставки на сжиженные углеводородные газы выросли более чем в 25 раз.

В Беларуси выросли ставки экспортных пошлин на сжиженные углеводородные газы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, пишет Office Life со ссылкой на пресс-службу правительства.

Согласно документу тарифы на СУГ увеличиваются более чем в 25 раз — с 5,2 долларов до 131,6 долларов за тонну. Пошлины на этан, бутан и изобутан также выросли почти в 26 раз: теперь они составят 118,4 долларов вместо прежних 4,6 за тонну.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 мая 2026 года.

