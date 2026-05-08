Российский блогер побывал в Бресте и сделал две ошибки
- 8.05.2026, 16:54
- 1,190
Белорусы ответили гостю.
Российский тревел-блогер Игорь Живичкин опубликовал в Instagram два видео о поездке в Брест в конце апреля. В первом он показал прогулку по городу, во втором — посетил Брестская крепость. Ролики вызвали активное обсуждение: некоторые брестчане радовались визиту, другие указывали на ошибки и просили больше не снимать про Брест, третьи делились советами и впечатлениями. Отдельно отметили, что блогер корректно называет страну — Беларусь, а не «Белоруссия», как это часто бывает у россиян, пишет BGmedia.
Что российский блогер показал в видео про Брест и какие ошибки сделал
В первом видео блогер начинает знакомство с городом с главной пешеходной улицы — Советской. Он сразу обращает внимание на атмосферу: субботний вечер, музыка, уличные выступления, люди гуляют и отдыхают. По его словам, в городе «какая-то невероятная атмосфера» — все выглядит живо и празднично.
Во время прогулки он замечает необычную Tesla, обращает внимание на уличных персонажей и принимает «золотого человека» за фонарщика — того самого, который каждый вечер зажигает фонари на Советской. Этот момент позже активно обсуждали в комментариях.
Далее блогер продолжает прогулку и отмечает архитектуру города. Он показывает Свято-Николаевскую церковь с яркой росписью, делится впечатлениями.
Отдельно он делает акцент на гастрономии. По его словам, в городе «очень много вкусных заведений», и тем, кто любит поесть, сюда точно стоит приехать. Он также пробует белорусское мороженое и подтверждает популярное мнение, что оно действительно вкусное.
Продолжая маршрут, блогер находит улицу Леваневского (хотя в видео называет ее «Ливанейского») и отмечает, что здесь архитектура уже отличается — более «европейская», с аккуратными домами и цельной застройкой. Он предполагает, что это целый район с подобным стилем.
В конце он подводит общий итог: Брест — компактный город, в котором туристу удобно передвигаться пешком. По его словам, он успел пройти центр, попасть в другой район и даже в парк — и все это без транспорта. Видео он завершает анонсом следующего ролика — о главной достопримечательности города.
Как брестчане отреагировали на видео российского блогера
Больше всего обсуждений в комментариях вызвали неточности в ролике. Брестчане сразу начали исправлять блогера:
«Золотой человек — это не фонарщик. А улица Леваневского совсем не Леванейского. Как житель Бреста ответственно заявляю».
«Ну вот, не успела все это сказать».
«Это был не фонарщик в позолоченном наряде».
«Человек в золотом — это не наш знаменитый фонарщик».
«Изучите матчасть, уважаемый)».
«Милости просим в наш город, но надо все называть корректно)».
«Это был не фонарщик».
«2 ошибки: золотой человек и ул. Леваневского)».
«Леваневский С.А. — советский летчик, совершивший несколько сверхдлинных авиаперелетов в 1930-х годах, участник экспедиции по спасению парохода «Челюскин»».
Некоторым брестчанам обзор города откровенно не понравился:
«Судя по обзору Бреста, то это такой блогер нагородил фигни всякой, значит и все эти обзоры в этом духе, как поется в песне Ленинград — ехай н@хой домой с такими обзорами».
«Абы чего понаговорил. Хорошо, что можно запретить рекомендовать контент конкретного аккаунта».
«Такого ублюдского обзора на Советскую еще не было… Да и с чтением у автора большие проблемы».
В комментариях разгорелся спор из-за его ошибок:
«Лучше не надо продолжение про Брест. Куча ошибок, не нужно вводить людей в заблуждение».
«Снимайте и показывайте, ваши ошибки совсем не смущают, особенно брестчан) хорошего отдыха)».
«Так назовите и Брест Москвой или Варшавой, что уж там».
«Будьте добрее, чужие ошибки замечать не обязательно, главное — свои видеть».
«Если человек упорно выставляет свои ошибки напоказ, приходится их замечать».
При этом некоторые комментаторы тепло отреагировали на визит блогера:
«Приятно вас видеть в нашем Бресте, хорошим людям всегда рады. Еще Гродно обязательно посетите, вам тоже понравится».
«Ой, не знала, что вы к нам в Брест приезжали, будет интересно посмотреть потом на YouTube, я на вас давно подписана».
«Самое вкусное мороженое «Бринко», сделано в Кобрине. А сам Кобрин маленький и ооочень уютный городок. Не проезжайте мимо».
«Вы сам очень хороший человек, и слушать вас одно удовольствие. Будьте здоровы и счастливы!»
Пользователи также активно советовали, что попробовать и куда сходить:
«А колбасу Брестского мясокомбината пробовали? А сыры наши? А сгущенку рогачевскую? А хлеб кобринский? Если нет — вы очень много потеряли и надо еще раз приехать)».
«Еще на набережную можно заскочить. Вообще да, можно обойти центр пешком».
«Вы бы зашли в этот храм. Там божественно красиво. А еще в крепости Брестской храм, реставрирован по чертежам, почти разрушен в ВОВ. Представьте, сколько она видела, ее стены впечатляют. А еще красивая аллея разных каштанов на бульваре Космонавтов зацвела».
Многие делились любовью к городу:
«Лучше Бреста нету места».
«Брест — самый чудесный и любимый мой город!»
«Брест — лучшее туристическое место Беларуси! Это один из самых прекрасных старинных городов! Исторические городские локации, локации времен ВОВ, компактный, красивый, очень зеленый, прогулочный, чистый, ухоженный, гастрономический рай! В часе езды от Бреста самый старинный и крупнейший первобытный лес Европы — Беловежская пуща!»
«Родной мой и самый любимый город».
«Мой родной город, тихий, уютный, спокойный. Мечтаю о моменте, когда вернусь… уже скоро!»
«Спасибо за отзыв про мой родной) Брест шикарен. Лучше Бреста нету места».
Отдельная ветка обсуждения развернулась вокруг жилья. Брестчане спорили с россиянином, который утверждал, что выбор жилья в городе «скудный»:
Россиянин: «Игорь, где останавливался? При выборе жилья там очень как-то все скудно».
«Hampton by Hilton, Hermitage, усадьбы».
«На каждом шагу сдается жилье».
«Жилья полно сдается, и условия хорошие».
Россиянин: «Возможно, но я бронирую всегда жилье заранее, на площадках очень мало вариантов».
«„Куфар“ откройте, там всегда много предложений по аренде».
«Да ладно… Не выдумывайте!»
Россиянин: «Что значит, да ладно? Покажите мне по адекватной цене квартиру в Бресте на 9 мая? Мне пришлось за 7 тысяч/ночь брать, учитывая то, что в Гродно от 2 тысяч».
Россиянин: «На «Озоне» не было толком ничего, либо цены кусачие».
«Потому что в Гродно нечего делать на 9 мая, спрос вырос — цены тоже, а в обычные дни все гораздо дешевле, что непонятно?»
«Россиянин: «Причем тут Гродно и 9 мая, если речь о Бресте?»
«Да полно жилья, не обязательно на площадках искать, лучше через тех, кто уже был или через знакомых, будет и дешевле, и локацию можно найти любую».
Что российский блогер показал в Брестской крепости
Во втором видео блогер отправляется к главной, по его мнению, достопримечательности города — Брестской крепости. Он начинает с входной звезды, которая, по его словам, «просто впечатляет» и сразу задает тон всему месту.
Двигаясь дальше, он обращает внимание на масштаб территории и количество объектов. Блогер показывает военную технику, установленную на территории комплекса, и отдельно останавливается на танках. Сначала он предполагает, что перед ним Т-34, но затем уточняет, что это Т-44, и отмечает разницу в размерах.
Он также показывает самоходную установку и переходит к знаковым монументам. Один из них — «Жажда», который он называет «действительно цепляющим» и эмоционально сильным. Далее — монумент «Мужество», о котором блогер говорит, что здесь «слова даже не нужны», достаточно просто смотреть.
В ролике он не только показывает объекты, но и делится личными ощущениями. По его словам, такие места стоит посещать хотя бы раз в жизни. Он подчеркивает историческую значимость Брестской крепости и проводит параллель со своим родным Калининградом, где тоже много фортификационных сооружений времен войны.
Блогер отмечает, что именно в таких местах «начинается история», и говорит об особой атмосфере, которую «почувствует не каждый человек».
Также он обращает внимание на большое количество туристов: по его словам, у входа стояли десятки туристических автобусов. Его удивило и присутствие иностранных гостей — в частности, он отметил большое число китайских туристов.
В конце он подводит итог: если планировать поездку по Беларуси, Брестскую крепость обязательно стоит включить в маршрут.
Какие комментарии написали под видео о Брестской крепости
Под вторым видео пользователи в основном делились эмоциями и воспоминаниями:
«Мы входили утром, и как раз заиграла музыка «Вставай, страна огромная».
«Спасибо вам. Это наша общая Победа и память».
«Спасибо вам) приезжайте еще!»
«В музей «Берестье» еще зайдите! От Холмских ворот влево».
«Никто не забыт, ничто не забыто».
«Да, это действительно впечатляющий музей».
«Да не раз в жизни. Если удастся перебраться в ваши края, то каждый год буду посещать такие места! Тем более именно в Бресте для нашей Великой страны все началось».
«Любому уважающему себя человеку там стоит побывать».
«А еще штык-обелиск, вечный огонь, гарнизонный собор, Тереспольские ворота, развалины Белого дворца, Холмские ворота, музей «Берестье».
«А про «Жажду» знаете? Это ж не просто так(».