Российский блогер побывал в Бресте и сделал две ошибки 8.05.2026, 16:54

Белорусы ответили гостю.

Российский тревел-блогер Игорь Живичкин опубликовал в Instagram два видео о поездке в Брест в конце апреля. В первом он показал прогулку по городу, во втором — посетил Брестская крепость. Ролики вызвали активное обсуждение: некоторые брестчане радовались визиту, другие указывали на ошибки и просили больше не снимать про Брест, третьи делились советами и впечатлениями. Отдельно отметили, что блогер корректно называет страну — Беларусь, а не «Белоруссия», как это часто бывает у россиян, пишет BGmedia.

Что российский блогер показал в видео про Брест и какие ошибки сделал

В первом видео блогер начинает знакомство с городом с главной пешеходной улицы — Советской. Он сразу обращает внимание на атмосферу: субботний вечер, музыка, уличные выступления, люди гуляют и отдыхают. По его словам, в городе «какая-то невероятная атмосфера» — все выглядит живо и празднично.

Во время прогулки он замечает необычную Tesla, обращает внимание на уличных персонажей и принимает «золотого человека» за фонарщика — того самого, который каждый вечер зажигает фонари на Советской. Этот момент позже активно обсуждали в комментариях.

Далее блогер продолжает прогулку и отмечает архитектуру города. Он показывает Свято-Николаевскую церковь с яркой росписью, делится впечатлениями.

Отдельно он делает акцент на гастрономии. По его словам, в городе «очень много вкусных заведений», и тем, кто любит поесть, сюда точно стоит приехать. Он также пробует белорусское мороженое и подтверждает популярное мнение, что оно действительно вкусное.

Продолжая маршрут, блогер находит улицу Леваневского (хотя в видео называет ее «Ливанейского») и отмечает, что здесь архитектура уже отличается — более «европейская», с аккуратными домами и цельной застройкой. Он предполагает, что это целый район с подобным стилем.

В конце он подводит общий итог: Брест — компактный город, в котором туристу удобно передвигаться пешком. По его словам, он успел пройти центр, попасть в другой район и даже в парк — и все это без транспорта. Видео он завершает анонсом следующего ролика — о главной достопримечательности города.

Как брестчане отреагировали на видео российского блогера

Больше всего обсуждений в комментариях вызвали неточности в ролике. Брестчане сразу начали исправлять блогера:

«Золотой человек — это не фонарщик. А улица Леваневского совсем не Леванейского. Как житель Бреста ответственно заявляю».

«Ну вот, не успела все это сказать».

«Это был не фонарщик в позолоченном наряде».

«Человек в золотом — это не наш знаменитый фонарщик».

«Изучите матчасть, уважаемый)».

«Милости просим в наш город, но надо все называть корректно)».

«Это был не фонарщик».

«2 ошибки: золотой человек и ул. Леваневского)».

«Леваневский С.А. — советский летчик, совершивший несколько сверхдлинных авиаперелетов в 1930-х годах, участник экспедиции по спасению парохода «Челюскин»».

Некоторым брестчанам обзор города откровенно не понравился:

«Судя по обзору Бреста, то это такой блогер нагородил фигни всякой, значит и все эти обзоры в этом духе, как поется в песне Ленинград — ехай н@хой домой с такими обзорами».

«Абы чего понаговорил. Хорошо, что можно запретить рекомендовать контент конкретного аккаунта».

«Такого ублюдского обзора на Советскую еще не было… Да и с чтением у автора большие проблемы».

В комментариях разгорелся спор из-за его ошибок:

«Лучше не надо продолжение про Брест. Куча ошибок, не нужно вводить людей в заблуждение».

«Снимайте и показывайте, ваши ошибки совсем не смущают, особенно брестчан) хорошего отдыха)».

«Так назовите и Брест Москвой или Варшавой, что уж там».

«Будьте добрее, чужие ошибки замечать не обязательно, главное — свои видеть».

«Если человек упорно выставляет свои ошибки напоказ, приходится их замечать».

При этом некоторые комментаторы тепло отреагировали на визит блогера:

«Приятно вас видеть в нашем Бресте, хорошим людям всегда рады. Еще Гродно обязательно посетите, вам тоже понравится».

«Ой, не знала, что вы к нам в Брест приезжали, будет интересно посмотреть потом на YouTube, я на вас давно подписана».

«Самое вкусное мороженое «Бринко», сделано в Кобрине. А сам Кобрин маленький и ооочень уютный городок. Не проезжайте мимо».

«Вы сам очень хороший человек, и слушать вас одно удовольствие. Будьте здоровы и счастливы!»

Пользователи также активно советовали, что попробовать и куда сходить:

«А колбасу Брестского мясокомбината пробовали? А сыры наши? А сгущенку рогачевскую? А хлеб кобринский? Если нет — вы очень много потеряли и надо еще раз приехать)».

«Еще на набережную можно заскочить. Вообще да, можно обойти центр пешком».

«Вы бы зашли в этот храм. Там божественно красиво. А еще в крепости Брестской храм, реставрирован по чертежам, почти разрушен в ВОВ. Представьте, сколько она видела, ее стены впечатляют. А еще красивая аллея разных каштанов на бульваре Космонавтов зацвела».

Многие делились любовью к городу:

«Лучше Бреста нету места».

«Брест — самый чудесный и любимый мой город!»

«Брест — лучшее туристическое место Беларуси! Это один из самых прекрасных старинных городов! Исторические городские локации, локации времен ВОВ, компактный, красивый, очень зеленый, прогулочный, чистый, ухоженный, гастрономический рай! В часе езды от Бреста самый старинный и крупнейший первобытный лес Европы — Беловежская пуща!»

«Родной мой и самый любимый город».

«Мой родной город, тихий, уютный, спокойный. Мечтаю о моменте, когда вернусь… уже скоро!»

«Спасибо за отзыв про мой родной) Брест шикарен. Лучше Бреста нету места».

Отдельная ветка обсуждения развернулась вокруг жилья. Брестчане спорили с россиянином, который утверждал, что выбор жилья в городе «скудный»:

Россиянин: «Игорь, где останавливался? При выборе жилья там очень как-то все скудно».

«Hampton by Hilton, Hermitage, усадьбы».

«На каждом шагу сдается жилье».

«Жилья полно сдается, и условия хорошие».

Россиянин: «Возможно, но я бронирую всегда жилье заранее, на площадках очень мало вариантов».

«„Куфар“ откройте, там всегда много предложений по аренде».

«Да ладно… Не выдумывайте!»

Россиянин: «Что значит, да ладно? Покажите мне по адекватной цене квартиру в Бресте на 9 мая? Мне пришлось за 7 тысяч/ночь брать, учитывая то, что в Гродно от 2 тысяч».

Россиянин: «На «Озоне» не было толком ничего, либо цены кусачие».

«Потому что в Гродно нечего делать на 9 мая, спрос вырос — цены тоже, а в обычные дни все гораздо дешевле, что непонятно?»

«Россиянин: «Причем тут Гродно и 9 мая, если речь о Бресте?»

«Да полно жилья, не обязательно на площадках искать, лучше через тех, кто уже был или через знакомых, будет и дешевле, и локацию можно найти любую».

Что российский блогер показал в Брестской крепости

Во втором видео блогер отправляется к главной, по его мнению, достопримечательности города — Брестской крепости. Он начинает с входной звезды, которая, по его словам, «просто впечатляет» и сразу задает тон всему месту.

Двигаясь дальше, он обращает внимание на масштаб территории и количество объектов. Блогер показывает военную технику, установленную на территории комплекса, и отдельно останавливается на танках. Сначала он предполагает, что перед ним Т-34, но затем уточняет, что это Т-44, и отмечает разницу в размерах.

Он также показывает самоходную установку и переходит к знаковым монументам. Один из них — «Жажда», который он называет «действительно цепляющим» и эмоционально сильным. Далее — монумент «Мужество», о котором блогер говорит, что здесь «слова даже не нужны», достаточно просто смотреть.

В ролике он не только показывает объекты, но и делится личными ощущениями. По его словам, такие места стоит посещать хотя бы раз в жизни. Он подчеркивает историческую значимость Брестской крепости и проводит параллель со своим родным Калининградом, где тоже много фортификационных сооружений времен войны.

Блогер отмечает, что именно в таких местах «начинается история», и говорит об особой атмосфере, которую «почувствует не каждый человек».

Также он обращает внимание на большое количество туристов: по его словам, у входа стояли десятки туристических автобусов. Его удивило и присутствие иностранных гостей — в частности, он отметил большое число китайских туристов.

В конце он подводит итог: если планировать поездку по Беларуси, Брестскую крепость обязательно стоит включить в маршрут.

Какие комментарии написали под видео о Брестской крепости

Под вторым видео пользователи в основном делились эмоциями и воспоминаниями:

«Мы входили утром, и как раз заиграла музыка «Вставай, страна огромная».

«Спасибо вам. Это наша общая Победа и память».

«Спасибо вам) приезжайте еще!»

«В музей «Берестье» еще зайдите! От Холмских ворот влево».

«Никто не забыт, ничто не забыто».

«Да, это действительно впечатляющий музей».

«Да не раз в жизни. Если удастся перебраться в ваши края, то каждый год буду посещать такие места! Тем более именно в Бресте для нашей Великой страны все началось».

«Любому уважающему себя человеку там стоит побывать».

«А еще штык-обелиск, вечный огонь, гарнизонный собор, Тереспольские ворота, развалины Белого дворца, Холмские ворота, музей «Берестье».

«А про «Жажду» знаете? Это ж не просто так(».

