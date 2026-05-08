Делегация Китая отказалась ехать на парад в Москву 1 8.05.2026, 17:18

Еще один «союзник» проигнорировал Путина.

Правительство Китая не будет направлять специальную правительственную делегацию в Москву на парад 9 мая.

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает «Укринформ».

«Насколько мне известно, представители посольства Китая в России обязательно будут присутствовать», — сказал Линь.

Причины такого решения китайского руководства дипломат не уточнил.

В 2025 году лидер Китая Си Цзиньпин принял участие в параде 9 мая.

