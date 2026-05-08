Десятибалльные пробки и утонувшие автомобили: что натворил ливень в Минске
- 8.05.2026, 17:22
В МЧС раскрыли подробности.
Сильный дождь подтопил несколько участков дорог в Минске и серьезно осложнил движение транспорта вечером 8 мая. Как сообщили в МЧС, последствия непогоды устраняют спасатели и коммунальные службы города.
Из-за пятничного ливня в Минске подтоплены семь участков дорог, преимущественно во Фрунзенском районе. Случаев падения деревьев не зафиксировано.
Временно останавливалось движение 11 троллейбусных и 12 автобусных маршрутов. Позже работу общественного транспорта удалось восстановить.
Сотрудники МЧС и коммунальных служб продолжают устранять последствия подтоплений. Спасатели помогают расчищать ливневую канализацию возле торгового дома «Ждановичи», откачивают воду на улице Люцинской и на территориях частных домовладений во Фрунзенском и Московском районах.
Кроме того, работники МЧС отбуксировали два легковых автомобиля в районе улиц Мазурова и Лобанка.
По данным спасателей, пострадавших нет. Мониторинг ситуации продолжается.
Между тем на фоне непогоды в Минске вечером образовались 10-балльные пробки. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», наиболее сложная ситуация наблюдается на улицах Козлова, Янки Купалы, Академической и Ванеева. Ожидается, что дорожная ситуация начнет улучшаться после 19.00.
Синоптики предупреждали, что 8 мая во многих районах страны пройдут ливни. Также из-за дождей на 9 мая объявлен оранжевый уровень опасности.