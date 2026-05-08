8 мая 2026, пятница, 17:37
Украинский дрон поразил новейшую российскую САУ «Мальва»

  • 8.05.2026, 17:24
Стоимость установки – до $5 миллионов.

Во время разведывательного полета «аисты» 20-й отдельной бригады беспилотных систем К-2 обнаружили ценную цель — российскую самоходную артиллерийскую установку 2С43 «Мальва».

Это новейшая разработка ВПК страны-агрессора, главной особенностью которой является колесное шасси, которое должно обеспечивать высокую мобильность и выживаемость на поле боя.

Однако заявленная мобильность не помогла оккупантам скрыть технику от украинских глаз. Для ликвидации угрозы операторы оперативно направили ударный дрон-камикадзе «Булава». БПЛА ювелирно поразил цель в самое уязвимое место - непосредственно в пушку установки, выведя ее из строя и лишив врага возможности вести огонь.

