«Получила грант на 5000 канадских долларов, который не нужно возвращать» 3 8.05.2026, 17:47

Белоруска рассказала, как переехала в Канаду и открыла свой кондитерский бизнес.

В Беларуси Оля работала в модельном бизнесе, а в Канаде развивает свое дело как кондитер-шоколатье и снимает рилсы об эмиграции. CityDog.io поговорил с девушкой о ее работе на коммерческой кухне, плюсах и минусах Канады – и ностальгии по Беларуси, в которой все развивается, но очень дорого.

Переезд: «Сначала муж сделал мне предложение переехать в Канаду, а уже потом – предложение выйти замуж»

– Мы вместе с мужем переехали в Канаду в 2020 году по программе для молодых специалистов. Муж давно собирался эмигрировать: когда мы познакомились, он уже готовился к переезду – и сначала сделал мне предложение переехать в Канаду, а уже потом – предложение выйти замуж.

По образованию я инженер, в Беларуси сначала работала в мебельном салоне и моделью, преподавала в детском модельном агентстве. Когда я решила найти какую-то более «прикладную» профессию, поняла, что мне нравится делать десерты. Так что еще в Минске я отучилась на курсах кондитеров и работала шеф-кондитером в Verrine.

Работа кондитером в Канаде: «Медовики меня немножко убивали»

– В Торонто я за две недели нашла работу в семейном кафе – была там шеф-кондитером почти год. Затем мы переехали в город Китченер в 100 км от Торонто, где меня позвали кондитером в самый классный ресторан.

Тогда-то я и решила не устраиваться в ресторан – а работать на себя. Я стала делать десерты на заказ. Заказов было много – но в итоге все скатилось к медовикам и «Наполеонам», а это не то, чего бы хотелось мне: я больше по французской кондитерке, мне нравятся муссовые, тарталетки, пирожные шу и так далее. Медовики меня как будто немножко убивали.

Я завела блог, и люди начали спрашивать: «А вы можете научить, а рецептом поделитесь?» Я придумала проводить кондитерские мастер-классы и почти перестала готовить на заказ. Ко мне на мастер-классы приходили девочки из Беларуси, Украины, России, Таджикистана, Кыргызстана, Грузии, Литвы...

Постепенно я поняла, что не хочу возвращаться к медовикам и «Наполеонам». Я начала задумываться про драже: это продукт, которого можно сделать сразу много; у него хорошие сроки хранения – не надо готовить срочно под заказ, можно упаковать и хранить.

В Канаде драже мало: орешки в шоколаде существуют, но нет разнообразия вкусов и сочетаний, ничего более «замороченного». Так что я купила дражировочный барабан и стала учиться. Тренировалась два часа в день, во время дневного сна младшей дочери, в кухне на первом этаже. Научилась за пару месяцев. А потом поняла, что готова заниматься этим серьезно. Бизнес я официально открыла в декабре 2025 года, он совсем молодой.

Свой бизнес в Канаде: «Я получила грант на 5000 канадских долларов, который не нужно возвращать»

– Я оформлена как индивидуальная предпринимательница (sole proprietorship). В Канаде можно получить грант от государства на развитие бизнеса, что я и сделала: прошла учебу, написала бизнес-план и защитила его. Получила грант 5000 канадских долларов (около 3670$) – и я не должна его возвращать, нужно просто отчитаться за расходы. Основная цель трат этого гранта – увеличить объем производства и прибыль.

Драже я готовлю на коммерческой кухне в соседнем городе, которую арендую 2-3 раза в неделю на 6-7 часов в день. В час я плачу 19 канадских долларов (около 14$). Дело в том, что дома я работать не имею права, но могу хранить там закрытые ингредиенты и готовую расфасованную продукцию в специально отведенном месте. Оба пространства приходит проверять санитарный инспектор.

Клиентки: «Я спрятала баночку драже от мужа и детей в шкафчик, чтобы она досталась только мне одной»

– Большинство моих клиентов – это русскоязычные в Канаде. Они узнают обо мне из моего инстаграма или с ярмарок-маркетов, в которых я участвую начиная с декабря. Но у меня есть задача выйти на канадскую аудиторию. Поэтому сейчас мы работаем с маркетологом: договариваемся с местными инфлюенсерами, чтобы они меня рекламировали.

Мои типичные клиентки – это женщины 25–45 лет, которые покупают себе и своей семье десерт к кофе. Часто они говорят: «Я эту баночку спрятала от мужа и детей повыше в шкафчик на кухне, чтобы она досталась только мне одной».

Планы: «Никогда не захочу возвращаться в наем!»

– В будущем хочется переехать в свое помещение, где все будет и храниться, и производиться, и упаковываться. Там же я смогу сделать пункт самовывоза – пока что организую только доставку по Канаде и США.

Что касается прибыльности, цифрами пока не могу поделиться, но я точно зарабатываю больше, чем если бы просто была кондитером где-то. Еще в планах – выйти на кафе и магазины. В любом случае я никогда не захочу вернуться в наем, потому что сейчас я могу делать то, что хочу, создавать разные вкусы и сама себе строить график: одну неделю проторчать на кухне – а на другой заниматься инстаграмом.

Эмиграция: «В Канаде есть свои фишки – например, люди мало думают о своем внешнем виде»

– Эмиграция – дело всегда непростое. Вначале все классно – а потом тебя накрывает, хочется домой. И затем уже будто привыкаешь, находишь плюсы и видишь минусы. В итоге я просто стала относиться ко всему с юмором. Об этом, собственно, мой инстаграм: я рассказываю о Канаде с иронией.

В Канаде есть свои фишки: например, здесь люди не стараются куда-то приодеться, мало думают о своем внешнем виде, как вышел – так и пошел. Сначала я над этим хихикала, а потом поняла, что это же, блин, удобно, – и сама стала так делать. Если я еду забирать детей из детского сада или в магазин, не буду стараться приодеться. Хотя, когда я жила в Минске, там, чтобы выйти в соседний магазин, я реально переодевалась.

Жить здесь скорее дорого, но все более-менее соответствует уровню зарплаты. Аренда или ипотека получается в среднем 2500–3000 канадских долларов в месяц (примерно 1830–2200$), еда меньше тысячи не выходит (около 730$). Но самое дорогое – это путешествия. Даже если ты хочешь поехать куда-то в Канаде, любой плохонький отель будет стоить больших денег, перелеты по Канаде тоже. Да и страна огромная. Например, в Польше ты выехал на машине – и уже через пару часов в Германии, а через еще пару часов уже в Австрии. Здесь ты выехал – и через пару дней ты все еще в Онтарио.

Медицина здесь бесплатная и немного другая. Ты не можешь сама себе что-то назначить и пойти платно сдать анализы, сделать УЗИ или записаться к узкому специалисту. Нет, сначала идешь к семейному доктору и пытаешься доказать, что тебе это действительно нужно. Очереди к специалистам длинные. А пока «пейте больше водички, а если что-то болит, выпейте ибупрофен. Не прошло? Выпейте две таблетки!». Но я уже смирилась с этим.

Так получилось, что в моей жизни здесь до сих пор мало английского, потому что я вела блог на русском языке, у меня сложилось очень такое русскоязычное комьюнити. Да, я прошла учебу на английском и защитила проект на английском, но пока работаю сама на себя, и ни с кем из местных особо не нужно было общаться. Только сейчас начинаю на маркетах.

