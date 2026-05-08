Рубио: Переговоры между Россией и Украиной зашли в тупик 1 8.05.2026, 18:28

Вашингтон больше не хочет тратить ресурсы на процесс без прогресса.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские попытки выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной фактически зашли в тупик, пишет The Moscow Times.

По словам Марко Рубио, Вашингтон пытался помочь сторонам достичь мирного соглашения, но пока это не принесло результата.

«Мы пытались играть роль посредника, но пока это не привело к плодотворному результату по ряду причин. Мы все еще готовы играть эту роль, если она может быть результативной», — сказал госсекретарь США.

Он отметил, что США не хотят тратить время и ресурсы на процесс, который не приводит к прогрессу. При этом он добавил, что американская сторона готова вернуться к активному посредничеству, если ситуация изменится.

Ранее США, чтобы добиться результата, предлагали России широкие уступки — в том числе разговоры о смягчении санкций, экономическом сотрудничестве и даже возможность признания Крыма. Однако Владимир Путин не согласился на компромисс по территориальным вопросам и продолжает требовать отдать ему без боя полный контроль над Донбассом.

Несмотря на контакты между представителями США и Кремлем, а также несколько встреч между российской и украинской сторонами, добиться мирного соглашения не удалось.

Ранее источники издания Bloomberg сообщали, что в Кремле рассматривают возможность продолжать войну еще как минимум год или два и готовят новое наступление.

Что касается США, то они хотели достичь договоренности по Украине еще до весны, чтобы затем вынести ее на референдум в Украине и организовать выборы, как того требовала Россия. Американская сторона также была заинтересована в быстром прогрессе этих переговоров на фоне внутренней политической ситуации в США и предстоящих выборов в Конгресс. Однако завышенные требования Путина и отказ Украины их принять сделали эти планы невыполнимыми.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com