закрыть
8 мая 2026, пятница, 19:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Шакира представила официальную песню ЧМ-2026 по футболу

  • 8.05.2026, 19:04
Шакира представила официальную песню ЧМ-2026 по футболу

Фрагмент трека Dai Dai уже появился в Сети.

Известная колумбийская певица опубликовала фрагмент трека Dai Dai — он станет главным музыкальным саундтреком чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Также уже снят официальный клип: в нём Шакира танцует прямо на поле легендарного стадиона «Маракана» в Бразилии. Полная версия песни должна выйти 14 мая.

Название Dai Dai происходит из итальянского языка и означает «Давай!» или «Вперёд!». Вместе с Шакирой песню исполняет нигерийский музыкант Burna Boy.

Для Шакиры это уже третья песня для футбольных чемпионатов мира. Ранее она записала очень популярные композиции Waka Waka (This Time for Africa) для мундиаля 2010 года в Южно-Африканской Республике и La La La для турнира 2014 года в Бразилии.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров