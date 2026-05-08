Шакира представила официальную песню ЧМ-2026 по футболу 8.05.2026, 19:04

Фрагмент трека Dai Dai уже появился в Сети.

Известная колумбийская певица опубликовала фрагмент трека Dai Dai — он станет главным музыкальным саундтреком чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Также уже снят официальный клип: в нём Шакира танцует прямо на поле легендарного стадиона «Маракана» в Бразилии. Полная версия песни должна выйти 14 мая.

Название Dai Dai происходит из итальянского языка и означает «Давай!» или «Вперёд!». Вместе с Шакирой песню исполняет нигерийский музыкант Burna Boy.

Для Шакиры это уже третья песня для футбольных чемпионатов мира. Ранее она записала очень популярные композиции Waka Waka (This Time for Africa) для мундиаля 2010 года в Южно-Африканской Республике и La La La для турнира 2014 года в Бразилии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com