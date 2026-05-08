The Economist: РФ могла передать Ирану тысячи дронов 8.05.2026, 19:51

Беспилотники могли предназначаться для атак на войска США в Персидском заливе.

Россия могла готовить масштабную поставку Ирану современных беспилотников для возможного применения против американских военных в Персидском заливе.

Об этом пишет The Economist со ссылкой на конфиденциальный документ, полученный от источника.

По данным издания, Россия планировала передать Ирану 5000 дронов малого радиуса действия с оптоволоконным управлением, которые сложно обнаружить и заглушить средствами РЭБ.

Также в документе говорится о возможной передаче дальнобойных дронов со спутниковым наведением Starlink и обучении иранских военных работе с обоими типами беспилотников.

The Economist утверждает, что 10-страничный документ подготовило ГРУ РФ.

В нем содержатся карты и схемы островов у побережья Ирана.

По данным издания, план мог быть разработан в начале войны на фоне опасений относительно возмо

Для работы с дронами якобы планировали привлекать иранских студентов, обучающихся в российских университетах.

Также среди потенциальных операторов рассматривали таджиков, владеющих русским и персидским языками, и представителей алавитского меньшинства в Сирии.

В то же время The Economist отмечает, что на данный момент нет подтверждения, был ли этот план реализован и получил ли Иран указанные беспилотники.

