The Economist: РФ могла передать Ирану тысячи дронов
- 8.05.2026, 19:51
Беспилотники могли предназначаться для атак на войска США в Персидском заливе.
Россия могла готовить масштабную поставку Ирану современных беспилотников для возможного применения против американских военных в Персидском заливе.
Об этом пишет The Economist со ссылкой на конфиденциальный документ, полученный от источника.
По данным издания, Россия планировала передать Ирану 5000 дронов малого радиуса действия с оптоволоконным управлением, которые сложно обнаружить и заглушить средствами РЭБ.
Также в документе говорится о возможной передаче дальнобойных дронов со спутниковым наведением Starlink и обучении иранских военных работе с обоими типами беспилотников.
The Economist утверждает, что 10-страничный документ подготовило ГРУ РФ.
В нем содержатся карты и схемы островов у побережья Ирана.
По данным издания, план мог быть разработан в начале войны на фоне опасений относительно возмо
Для работы с дронами якобы планировали привлекать иранских студентов, обучающихся в российских университетах.
Также среди потенциальных операторов рассматривали таджиков, владеющих русским и персидским языками, и представителей алавитского меньшинства в Сирии.
В то же время The Economist отмечает, что на данный момент нет подтверждения, был ли этот план реализован и получил ли Иран указанные беспилотники.