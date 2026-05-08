В Литве обнаружили длинный тоннель на границе с Беларусью 8.05.2026, 20:29

По нему в страну пробрались нелегальные мигранты.

Литва задержали 18 иностранцев, которые пробрались в страну по вырытому со стороны Беларуси тоннелю.

«Всех мужчин, назвавшихся гражданами Афганистана и Шри-Ланки, впоследствии вернули в Беларусь сотрудники Государственной пограничной службы», – сообщила 8 мая Государственная пограничная служба (ГПС) Литвы.

Только трое задержанных имели при себе паспорта Афганистана, остальные не имели никаких документов. Всех задержанных осмотрели и, убедившись, что им не угрожает никакая опасность, возвратили обратно в Беларусь.

Неподалеку от тоннеля литовские пограничники остановили автомобиль Audi A6 с литовскими номерами. Им управляли граждане Украины – 41-летний мужчина и 33-летняя женщина. Согласно предварительным данным, они законно находились в Литве и приехали забрать семерых нелегальных мигрантов. Украинцев также задержали и начали расследование о незаконной перевозке лиц через государственную границу. Им грозит штраф или лишение свободы на срок до восьми лет.

Месяц тому, 6 апреля, пограничники Литвы также обнаружили тоннель, через который мигранты попадали в ЕС со стороны Беларуси. Как говорят в ГПС, «не без ведома белорусских чиновников».

По данным Литвы, в 2026 году 731 мигрант пытался попасть в Литву из Беларуси через несанкционированные пункты. Еще 146 незаконных попыток – в Польшу и 2475 – в Латвию.

