В матче чемпионата Беларуси забили гол «сухим листом» 8.05.2026, 20:46

Дмитрий Антилевский эффектно отличился прямым ударом с углового.

В матче чемпионата Беларуси между «Барановичами» и дзержинским «Арсеналом» игрок «Арсенала» Дмитрий Антилевский забил красивый гол, подав мяч с углового, сообщает Betnews.by.

На 39‑й минуте матча Антилевский подавал мяч в штрафную с углового, и тот, никого из игроков не коснувшись, неожиданно залетел в дальний угол ворот.

Такой удар в футболе обычно называют «сухой лист». Это легендарный футбольный прием, при котором мяч после удара летит по сложной дуге, вращается вокруг своей оси и в конце резко опускается в ворота. Своё название он получил за сходство траектории с тем, как падают на землю сухие листья: кажется, что мяч летит мимо или выше, но в последний момент его «прибивает» к земле.

Этот удар считается одним из самых сложных для вратарей, так как определить точку приземления мяча практически невозможно до самого последнего момента.

Когда-то еще в советские времена этот приём был настоящей визитной карточкой игрока киевского «Динамо» Валерия Лобановского, который впоследствии ещё больше прославился как всемирно известный тренер. А всемирным его родоначальником считается бразильский футболист Диди, который играл в 1950‑е — 1960‑е годы.

