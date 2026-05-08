Что означает буква «E» на механической коробке передач 8.05.2026, 20:14

Назначение этой передачи удивляет даже опытных водителей.

Все автомобили с механической коробкой передач имеют рычаг переключения передач, на котором изображены цифры и буква «R». Однако иногда на нем можно увидеть и букву «E», которая вызывает удивление даже у опытных водителей.

Что означает передача «E» в автомобиле

Передача «E» расшифровывается как «Экономия». Если ее включить, то выходной вал коробки передач вращается быстрее, чем входной, что приводит к более низкой скорости двигателя при движении с постоянной, более высокой скоростью, пишет Auto Swiat.

Использование этой передачи приводит к снижению расхода топлива и более тихой работе двигателя. Ее идея заключается в том, чтобы снизить скорость вращения двигателя при той же скорости движения автомобиля.

Стоит добавить, что передача E не является режимом вождения или электронной функцией. Ее нужно включать вручную, как и любую другую передачу.

Когда стоит использовать передачу «E»

Передачу «E» лучше всего использовать для езды за городом, по загородным дорогам и автомагистралям. При ее включении обороты двигателя значительно снижаются, автомобиль становится тише, а расход топлива улучшается.

Недостатки передачи «E» в автомобиле

Важно отметить, что передача «E» имеет свои ограничения. В частности, она почти полностью лишает водителя гибкости в управлении. Так, при попытке разгона двигателю не хватает мощности, поэтому любая более динамичная реакция требует переключения на более низкую передачу.

В каких автомобилях есть передача «E»

Передача «E» встречается преимущественно в автомобилях 1980-х, 1990-х и начала 2000-х годов. Когда-то она была наиболее распространенной в моделях Volkswagen — Golf, Passat, Jetta и Transporter.

Также ее можно найти в Opel, Ford, а иногда и в японских моделях, предназначенных для европейского рынка.

