В бюджете РФ образовалась рекордная «дыра» 1 8.05.2026, 20:17

Даже рост цен на нефть не спас российскую экономику.

Дефицит федерального бюджета России только за первые четыре месяца года достиг рекордных 5,88 трлн рублей при заложенных 3,79 трлн. То есть по состоянию на начало мая страна-агрессор уже потратила на 55% больше, чем планировала потратить за весь год, и рост цен на нефть из-за эскалации в районе Ормузского залива ситуацию не исправил.

Об этом сообщает Bloomberg. Фискальный кризис в апреле углубился даже несмотря на то, что средняя цена на российскую нефть, используемую для налогообложения, в апреле выросла до 94,87 доллара за баррель.

Причины бюджетного кризиса

Причин для углубления бюджетного дефицита в России несколько. В частности это произошло из-за сокращения доходов на 4,5% (до 11,72 трлн рублей) из-за:

обвала нефтегазовых поступлений на 38,3%;

тогда как рост ненефтяных доходов на 10,2% не смог компенсировать потери от энергетики.

Расходы тем временем выросли на 15,7% – до 17,6 трлн рублей, что уже составляет 40% от годового плана, хотя до конца года остается еще 8 месяцев. Главная причина – рост госзакупок на 41%.

Центробанк бьет тревогу

Банк России открыто выразил скептицизм относительно возможности уложиться в годовые плановые показатели. В резюме апрельского заседания по вопросам ключевой ставки регулятор отметил, что «исторически высокая траектория выполнения расходов в начале 2026 года может указывать на то, что бюджетный импульс по итогам года окажется большим, чем предполагают проектирования».

Это означает более осторожный путь снижения ключевой ставки – и меньше шансов на облегчение для экономики, которая уже балансирует на грани рецессии после длительного периода высоких процентных ставок. Экономисты также не верят, что Минфин уложится в годовой план, и ожидают новых налоговых инициатив.

Рекордный дефицит кадров в РФ

В апреле Россия впервые столкнулась с системной нехваткой рабочей силы, что уже ограничивает развитие экономики и создает дополнительное давление на бизнес. Несмотря на низкую безработицу, дефицит кадров будет только расти и может превысить 3 миллиона работников в ближайшие годы.

Если раньше главными вызовами были внешние факторы – санкции, колебания цен на ресурсы или курса валют то теперь к ним добавился еще один критический фактор, ведь банально не хватает людей для работы. Она подчеркнула, что эта проблема уже стала новой реальностью, которую вынуждены учитывать как бизнес, так и государственная политика.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com