Сырский: ВСУ продолжают выполнять задачи в Курской области
- 8.05.2026, 19:43
Украинское присутствие на территории России сохраняется.
Украинские военные до сих пор выполняют задачи на территории Курской области России.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.
Он отметил, что Силы обороны срывают вражеские планы, стойко удерживают рубежи и сами проводят активные действия при благоприятных условиях.
«Несмотря на постоянное давление врага, украинские воины продолжают выполнять задачи и на территории России - наше присутствие в Курской области сохраняется», - рассказал генерал.
Сырский отметил, что залог успеха заключается в активной обороне и инициативе на поле боя. Он рассказал, что это позволяет истощать врага, наносить ему максимальные потери и восстанавливать позиции.
Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что вражеская армия ежедневно теряет по меньшей мере тысячу солдат убитыми и ранеными.