Сырский: ВСУ продолжают выполнять задачи в Курской области 8.05.2026, 19:43

1,138

Украинское присутствие на территории России сохраняется.

Украинские военные до сих пор выполняют задачи на территории Курской области России.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

Он отметил, что Силы обороны срывают вражеские планы, стойко удерживают рубежи и сами проводят активные действия при благоприятных условиях.

«Несмотря на постоянное давление врага, украинские воины продолжают выполнять задачи и на территории России - наше присутствие в Курской области сохраняется», - рассказал генерал.

Сырский отметил, что залог успеха заключается в активной обороне и инициативе на поле боя. Он рассказал, что это позволяет истощать врага, наносить ему максимальные потери и восстанавливать позиции.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что вражеская армия ежедневно теряет по меньшей мере тысячу солдат убитыми и ранеными.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com