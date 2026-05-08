8 мая 2026, пятница, 20:18
Сырский: ВСУ продолжают выполнять задачи в Курской области

  • 8.05.2026, 19:43
  • 1,138
Украинское присутствие на территории России сохраняется.

Украинские военные до сих пор выполняют задачи на территории Курской области России.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

Он отметил, что Силы обороны срывают вражеские планы, стойко удерживают рубежи и сами проводят активные действия при благоприятных условиях.

«Несмотря на постоянное давление врага, украинские воины продолжают выполнять задачи и на территории России - наше присутствие в Курской области сохраняется», - рассказал генерал.

Сырский отметил, что залог успеха заключается в активной обороне и инициативе на поле боя. Он рассказал, что это позволяет истощать врага, наносить ему максимальные потери и восстанавливать позиции.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что вражеская армия ежедневно теряет по меньшей мере тысячу солдат убитыми и ранеными.

