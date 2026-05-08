закрыть
8 мая 2026, пятница, 20:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Беларусские хакеры атаковали сеть польских медицинских лабораторий

  • 8.05.2026, 19:39
Беларусские хакеры атаковали сеть польских медицинских лабораторий

В результате кибератаки могли утечь личные и медицинские данные пациентов.

Польская сеть медицинских лабораторий Laboratoria Medyczne Optimed подверглась атаке хакеров из Беларуси. В результате могли утечь личные данные и медицинская информация, пишет MOST.

Атака была предпринята 3 мая 2026 года.

«Предварительный анализ показал, что организованная группа киберпреступников из Беларуси получила доступ к системе — нельзя исключать, что неуполномоченные лица могли получить доступ к данным, которые там хранились», — сообщили в компании.

Объем данных, к которым киберпреступники могли получить доступ, включает персональную информацию и сведения, связанные с проведенными лабораторными исследованиями и их результатами.

После выявления инцидента затронутые системы были изолированы, внедрены дополнительные меры безопасности, а также начат подробный технический анализ случившегося с устранением его источника.

Сеть Optimed насчитывает 7 лабораторий и 14 пунктов забора материала. Большинство объектов находятся в Варминьско-Мазурском воеводстве, в том числе недалеко от границы с Калининградской областью России.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров