Беларусские хакеры атаковали сеть польских медицинских лабораторий 8.05.2026, 19:39

В результате кибератаки могли утечь личные и медицинские данные пациентов.

Польская сеть медицинских лабораторий Laboratoria Medyczne Optimed подверглась атаке хакеров из Беларуси. В результате могли утечь личные данные и медицинская информация, пишет MOST.

Атака была предпринята 3 мая 2026 года.

«Предварительный анализ показал, что организованная группа киберпреступников из Беларуси получила доступ к системе — нельзя исключать, что неуполномоченные лица могли получить доступ к данным, которые там хранились», — сообщили в компании.

Объем данных, к которым киберпреступники могли получить доступ, включает персональную информацию и сведения, связанные с проведенными лабораторными исследованиями и их результатами.

После выявления инцидента затронутые системы были изолированы, внедрены дополнительные меры безопасности, а также начат подробный технический анализ случившегося с устранением его источника.

Сеть Optimed насчитывает 7 лабораторий и 14 пунктов забора материала. Большинство объектов находятся в Варминьско-Мазурском воеводстве, в том числе недалеко от границы с Калининградской областью России.

