Беларусские хакеры атаковали сеть польских медицинских лабораторий
- 8.05.2026, 19:39
В результате кибератаки могли утечь личные и медицинские данные пациентов.
Польская сеть медицинских лабораторий Laboratoria Medyczne Optimed подверглась атаке хакеров из Беларуси. В результате могли утечь личные данные и медицинская информация, пишет MOST.
Атака была предпринята 3 мая 2026 года.
«Предварительный анализ показал, что организованная группа киберпреступников из Беларуси получила доступ к системе — нельзя исключать, что неуполномоченные лица могли получить доступ к данным, которые там хранились», — сообщили в компании.
Объем данных, к которым киберпреступники могли получить доступ, включает персональную информацию и сведения, связанные с проведенными лабораторными исследованиями и их результатами.
После выявления инцидента затронутые системы были изолированы, внедрены дополнительные меры безопасности, а также начат подробный технический анализ случившегося с устранением его источника.
Сеть Optimed насчитывает 7 лабораторий и 14 пунктов забора материала. Большинство объектов находятся в Варминьско-Мазурском воеводстве, в том числе недалеко от границы с Калининградской областью России.