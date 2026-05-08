Пресс-секретарь Трампа родила дочь 1 8.05.2026, 19:28

Кэролайн Левитт сообщила, что девочку назвали Вивианой.

Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Кэролайн Левитт родила второго ребенка. Первого мая родилась девочка Вивиана — или «Виви». Об этом Левитт сообщила в своем профиле в Instagram, на который подписаны три миллиона человек, пишет Bild.

«Она идеальна и здорова, а ее старший брат с радостью привыкает к жизни со своей новой маленькой сестренкой. Мы наслаждаемся каждым моментом в нашем счастливом пузыре новорожденного», — написала Левит.

Отец ребенка — девелопер в сфере недвижимости Николас Риччио. У пары уже есть сын — Нико, который родился в июле 2024 года.

Левитт — самый молодой пресс-секретарь в истории Белого дома и первая, кто занимал эту должность, будучи беременной. О своей беременности она сообщила в декабре: «Самый большой рождественский подарок, о котором мы только могли мечтать».

Пока Левитт в отпуске по уходу за ребенком, пресс-конференции проводят члены кабинета.

Госсекретарь Марко Рубио впервые выступил в этой роли 5 мая — один из чиновников Белого дома назвал его «прирожденным талантом» и похвалил его позицию по Ирану.

Вскоре роль пресс-секретаря должен исполнить и вице-президент Джей Ди Вэнс. Министр финансов Скотт Бессент и другие политики тоже могут подключиться — «возможно, даже сам президент», — сообщил один американский чиновник.

