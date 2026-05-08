8 мая 2026, пятница, 8:03
В Москве гремят взрывы

  • 8.05.2026, 7:38
  • 3,614
Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov

Закрыты аэропорты.

В ночь на пятницу, 8 мая, Москву атаковали беспилотники. Мэр города Сергей Собянин утверждает, что российская ПВО якобы по меньшей мере 20 дронов, которые двигались в сторону столицы страны-агрессора.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в своем Telegram.

Из-за атаки дронов была приостановлена работа аэропортов Внуково и Домодедово.

Ранее сообщалось, что в аэропортах столицы страны-агрессора, задержали и отменили более 450 рейсов — местные власти утверждают, что из-за «атаки украинских беспилотников».

