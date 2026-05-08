8 мая 2026, пятница, 9:35
Соболенко разгромила Крейчикову на старте Italian Open

  8.05.2026, 8:22
Соболенко разгромила Крейчикову на старте Italian Open
Арина Соболенко
Фото: Getty Images

Белоруска победила в двух сетах.

Первая ракетка мира Арина Соболенко успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме.

Во втором круге белорусская теннисистка уверенно обыграла представительницу Чехии Барбору Крейчикову, не оставив сопернице шансов на борьбу.

Матч завершился победой Соболенко в двух сетах — 6:2, 6:3. По ходу встречи Арина полностью контролировала игру, уверенно действовала на задней линии и задавала темп розыгрышам.

После этой победы преимущество белоруски в личных встречах с Крейчиковой увеличилось до 7:1.

