Соболенко разгромила Крейчикову на старте Italian Open 3 8.05.2026, 8:22

Арина Соболенко

Фото: Getty Images

Белоруска победила в двух сетах.

Первая ракетка мира Арина Соболенко успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме.

Во втором круге белорусская теннисистка уверенно обыграла представительницу Чехии Барбору Крейчикову, не оставив сопернице шансов на борьбу.

Матч завершился победой Соболенко в двух сетах — 6:2, 6:3. По ходу встречи Арина полностью контролировала игру, уверенно действовала на задней линии и задавала темп розыгрышам.

После этой победы преимущество белоруски в личных встречах с Крейчиковой увеличилось до 7:1.

