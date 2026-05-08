8 мая 2026, пятница, 9:35
Фицо везет в Москву послание от Зеленского

7
  • 8.05.2026, 8:40
  • 2,608
Об этом заявил представитель МИД Словакии.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время визита в Москву передаст российскому диктатору Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил государственный секретарь МИД Словакии Растислав Хованец на заседании европейского комитета парламента.

По словам Хованца, Фицо также может получить от Путина ценную информацию о том, как российский президент видит усилия по завершению войны, пишет Marker.sk.

Госсекретарь подчеркнул, что в нынешней ситуации необходимо общаться со всеми сторонами конфликта. Хованец уверен, что ЕС должен присутствовать за столом переговоров, где будет заключаться мирное соглашение.

