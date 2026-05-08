В Молодечно грузовик растерял свиные туши по дороге 5 8.05.2026, 8:35

2,384

Водители успели затормозить.

В Молодечно свиные туши выпали из грузовика прямо на дорогу, рассказал kraj.by.

Видео инцидента опубликовали в сети очевидцы. В ролике показали, как на оживленном перекрестке в райцентре из грузовика прямо на дорогу выпала груда свиных тушей.

Перед этим грузовик-рефрижератор выполнял поворот с улицы Великий Гостинец на улицу Мира. Скорее всего, при повороте задние двери кузова распахнулись, и несколько тушей выпали на проезжую часть. Водители других авто успели затормозить, не совершив наезда на неожиданное препятствие.

Также на видео показали, как трое мужчин быстро обратно загрузили в грузовик выпавшие на асфальт свиные туши.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com