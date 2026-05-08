8 мая 2026, пятница, 9:35
В Молодечно грузовик растерял свиные туши по дороге

  8.05.2026, 8:35
Водители успели затормозить.

В Молодечно свиные туши выпали из грузовика прямо на дорогу, рассказал kraj.by.

Видео инцидента опубликовали в сети очевидцы. В ролике показали, как на оживленном перекрестке в райцентре из грузовика прямо на дорогу выпала груда свиных тушей.

Перед этим грузовик-рефрижератор выполнял поворот с улицы Великий Гостинец на улицу Мира. Скорее всего, при повороте задние двери кузова распахнулись, и несколько тушей выпали на проезжую часть. Водители других авто успели затормозить, не совершив наезда на неожиданное препятствие.

Также на видео показали, как трое мужчин быстро обратно загрузили в грузовик выпавшие на асфальт свиные туши.

