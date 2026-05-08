Стало известно, где продали самую дорогу квартиру в Беларуси в апреле 1 8.05.2026, 9:04

Cтоимость сделки составила около 523,8 тысячи долларов.

Несмотря на активную конкуренцию среди новостроек, самые дорогие сделки на рынке жилья Минска по-прежнему заключаются в сегменте элитной вторичной недвижимости. Об этом сообщает Realt.

Самой дорогостоящей сделкой апреля стала продажа квартиры в элитном жилом комплексе «У Троицкого», расположенном на улице Сторожовской. В Минске этот дом давно известен как «дом Чижа», поскольку его строительством занималась компания «Трайпл», связанная с бизнесменом Юрием Чижом.

Комплекс был построен в 2011 году на набережной Свислочи рядом с Троицким предместьем. Дом находится по адресу улица Сторожовская, 6. Территория жилого комплекса закрыта, въезд осуществляется через шлагбаум, а безопасность обеспечивают консьержи и система видеонаблюдения.

Как отмечает издание, благодаря расположению и уровню комфорта этот объект многие годы считается одним из самых престижных в белорусской столице.

Покупателем была приобретена просторная двухкомнатная квартира площадью свыше 123 квадратных метров. По информации из Реестра цен на земельные участки, стоимость сделки составила около 523,8 тысячи долларов. Таким образом, цена одного квадратного метра превысила 3,6 тысячи долларов.

