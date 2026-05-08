Мадьяр хочет отпраздновать окончания правления Орбана 1 8.05.2026, 9:29

Петер Мадьяр

Фото: Getty Images

Над зданием парламента Венгрии снова поднимут флаг ЕС.

В Венгрии в момент принесения присяги будущим премьер-министром Петером Мадьяром ожидается, что тысячи людей соберутся на площади прямо у входа в парламент, чтобы отпраздновать последние мгновения 16-летнего правления Виктора Орбана.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Но прежде чем приступить к управлению страной, Мадьяр призвал венгров на целодневный праздник «смены режима» в субботу, чтобы отметить его инаугурацию и конец эпохи Орбана.

«Мы переступим порог смены режима с грандиозной вечеринкой. Приходите и приглашайте своих родных и друзей!» – написал Мадьяр в своих социальных сетях.

Среди приоритетов, которые Мадьяр обозначил для своего будущего правительства, в частности налаживание отношений с партнерами по ЕС, которые Орбан довел до грани разрыва, и возвращение Венгрии ее места среди западных демократий, которое оказалось под вопросом, когда Орбан все больше сближался с Россией.

В знак этой приверженности представители партии «Тиса» заявляют, что с субботы снова вывесят флаг ЕС на фасаде здания парламента, который правительство Орбана сняло в 2014 году.

Мадьяр должен принести присягу около 15:00 по местному времени в субботу, после чего выступит перед толпой на улице. В приглашении на мероприятие он пообещал артистические выступления и неожиданных гостей.

Либеральный мэр столицы Венгрии Будапешта Гергей Карачонь также объявил о вечеринке по случаю «закрытия системы» на берегу Дуная – мероприятии, которое, по его словам, призвано выразить благодарность венграм, которые годами выступали против системы Орбана.

«Уволенные учителя, униженные гражданские лица и журналисты, разрушенные маленькие церкви. Мы наконец-то можем оставить эту эпоху позади – но сначала давайте вспомним повседневных героев и выразим свою благодарность, попрощавшись с системой», – написал мэр венгерской столицы в своих соцсетях.

