Стало известно о последствиях непогоды в Беларуси
- 8.05.2026, 10:28
- 1,382
Стихия затронула четыре населенных пункта.
Белорусские спасатели устранили последствия сильного ветра, порывы которого 7 мая достигали 20 метров в секунду.
Непогода затронула четыре населённых пункта — два в Брестской области, а также по одному в Минской и Могилёвской областях.
В результате сильного ветра были повреждены кровли жилого дома, объекта социально-культурного назначения и трёх сельскохозяйственных зданий.
Кроме того, сотрудники экстренных служб занимались уборкой упавших деревьев. Всего было распилено и убрано 33 дерева: 30 — в Могилёвской области и ещё три — в Витебской.
Накануне и 8 мая в Беларуси продолжает действовать оранжевый уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий.