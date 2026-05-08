Стало известно о последствиях непогоды в Беларуси 8.05.2026, 10:28

1,382

Стихия затронула четыре населенных пункта.

Белорусские спасатели устранили последствия сильного ветра, порывы которого 7 мая достигали 20 метров в секунду.

Непогода затронула четыре населённых пункта — два в Брестской области, а также по одному в Минской и Могилёвской областях.

В результате сильного ветра были повреждены кровли жилого дома, объекта социально-культурного назначения и трёх сельскохозяйственных зданий.

Кроме того, сотрудники экстренных служб занимались уборкой упавших деревьев. Всего было распилено и убрано 33 дерева: 30 — в Могилёвской области и ещё три — в Витебской.

Накануне и 8 мая в Беларуси продолжает действовать оранжевый уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com