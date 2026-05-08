8 мая 2026, пятница, 11:10
Стало известно о последствиях непогоды в Беларуси

  • 8.05.2026, 10:28
  • 1,382
Стихия затронула четыре населенных пункта.

Белорусские спасатели устранили последствия сильного ветра, порывы которого 7 мая достигали 20 метров в секунду.

Непогода затронула четыре населённых пункта — два в Брестской области, а также по одному в Минской и Могилёвской областях.

В результате сильного ветра были повреждены кровли жилого дома, объекта социально-культурного назначения и трёх сельскохозяйственных зданий.

Кроме того, сотрудники экстренных служб занимались уборкой упавших деревьев. Всего было распилено и убрано 33 дерева: 30 — в Могилёвской области и ещё три — в Витебской.

Накануне и 8 мая в Беларуси продолжает действовать оранжевый уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий.

