Трамп поручил передать Папе Римскому важное послание 8.05.2026, 10:31

Госсекретарь Марко Рубио сделает это на личной встрече с понтификом.

Президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю США Марко Рубио передать Папе Римскому личное послание по ядерной программе Ирана - и напомнить понтифику о жертвах режима.

Как сообщает Charter97.org со ссылкой на трансляцию телеканала C-SPAN, об этом Трамп заявил журналистам в Вашингтоне.

Что Трамп поручил передать Папе

Трамп рассказал, какое конкретное послание он попросил донести до понтифика.

«Я сказал ему: «Передай Папе Римскому очень вежливо, очень уважительно, что Иран не может иметь ядерного оружия. Поэтому, когда он встанет на их защиту, также передайте Папе Римскому, что Иран убил 42 000 невинных протестующих, у которых не было оружия. Передайте это Папе Римскому», - сказал Трамп.

Почему это сказано именно сейчас

Трамп сделал это обращение на фоне длительного публичного противостояния с Папой Львом XIV из-за иранского вопроса.

Ранее он уже обвинил понтифика в том, что тот якобы считает ядерное оружие для Ирана приемлемым. Правда, Папа Лев XIV ни разу не делал таких заявлений - наоборот, он неоднократно призывал все страны отказаться от ядерного вооружения.

Тем временем госсекретарь США Марко Рубио готовится к личной встрече с Папой Львом XIV в Ватикане. По словам американского посла в Ватикане Брайана Берча, стороны проведут «откровенный разговор об американской политике».

Кроме иранского вопроса, Рубио планирует обсудить с понтификом ситуацию с религиозной свободой в разных странах и положение на Кубе - острове, в отношении которого США недавно усилили давление.

