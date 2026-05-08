Грузинский футболист Кварацхелия установил рекорд Лиги чемпионов 8.05.2026, 10:57

Хвича Кварацхелия

Игрок «Пари Сен-Жермен» проводит феноменальный сезон.

Грузинский вингер французского «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия вошёл в историю Лиги чемпионов по итогам ответного полуфинального матча против мюнхенской «Баварии».

Встреча, прошедшая на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, завершилась со счётом 1:1 (по сумме двух матчей — 5:6 в пользу парижан). Уже на 3-й минуте Кварацхелия отметился результативной передачей на Усмана Дембеле.

По данным Opta Sports, этот эпизод позволил грузинскому футболисту установить уникальное достижение — он стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который набирал результативные действия в семи подряд матчах плей-офф в рамках одного розыгрыша турнира.

В текущем сезоне 25-летний Кварацхелия демонстрирует высокую результативность: во всех турнирах он провёл 44 матча, забил 18 голов и сделал 10 голевых передач.

